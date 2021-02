Redes sociales y skate, una combinación que Dan Mancina logró hacer suya

En estos momentos que estamos ávidos de grandes historias, es el mejor pretexto para platicar de un deporte de acción que este año hará su debut olímpico, aunado al deporte y esa facilidad de acceso a la historia de sus protagonistas será la combinación perfecta para presentarles a un hombre, Dan Mancina, que ha superado las barreras que la ha puesto la vida de frente.

Cuatro ruedas y una tabla (deck) son suficientes para crear miles de recuerdos, grandes memorias, además de nuevos referentes en el deporte. Si queremos ponernos técnicos pero sobre todo hablar con base en conocimiento,la combinación perfecta para experimentar una libertad única junto a una buena dosis de adrenalina son: una tabla o deck de 33 pulgadas con griptape, trucks, bearings, ruedas y unos tornillos.

Este recorrido lo iniciamos con un hombre que con el paso de los años ha demostrado continuamente que no hay imposibles, que la única barrera y la persona que debes superar es la que ves en el reflejo de un espejo; esta es la historia de Dan Mancina, conocido como Dan The Man, o the blind skateboarder.

Muchos pensarían que perder la vista podría ser lo peor que podría ocurrir y así inició su recorrido Mancina; una enfermedad degenerativa en la retina (retinitis pigmentoss) provocó que a los 20 años comenzara a perder visión en su ojo izquierdo y posteriormente el derecho seguiría la misma tendencia una enfermedad hereditaria y muy rara sin tratamiento conocido hasta el momento.

Como cualquier persona pasó por múltiples estados de ánimo, cambios físicos, de rutina, hasta la versión que hoy les quiero presentar. Un hombre que ha mostrado una capacidad de adaptación y se ha convertido en un ejemplo a seguir.

Ante una adversidad no impidió que siguiera realizando lo que más ama en el mundo, la libertad de ir sobre su patineta y mostrarle al mundo que no hay imposibles.

Su historia no pasa desapercibida primero por la dificultad del deporte perse, las complicaciones y destreza necesaria que implican realizar trucos que solo con base en la repetición (memoria muscular), en múltiples caídas, en visualizar el recorrido o trazar la línea que se desea recorrer. Como el mismo Dan cuenta en múltiples entrevistas su camino inicia en el snowboarding, tradición en Michigan de donde es originario pero verlo realizar poco a poco lo que lo llena de libertad y dibuja una sonrisa en su rostro.

La leyenda Tony Hawk apoyó a Mancina

Las redes sociales fueron el catalizador para que el mundo conociera su historia además de la alianza con la fundación del mejor skateboarder del planeta, Tony Hawk fueron lo que hoy lo ha convertido en una inspiración para miles o cientos de miles de personas. Originalmente conocida como Tony Hawk Foundation (hoy llamada skatepark project) junto a videos cortos de Mancina sobre rieles, en un parque de skate y grandes historias que día a día nutre en su perfil de Instagram con más de 196 mil seguidores.