¡CONFIRMADO! El rival al que se enfrentará Cruz Azul en la Liguilla del Clausura 2026

El Cruz Azul puso punto final a una racha de nueve partidos sin ganar tanto en la Liga BBVA MX como en la Copa de Campeones de la Concacaf tras golear este domingo 26 de abril al Necaxa 4-1 en el cierre de la Jornada 17 del Clausura 2026, un resultado que también le sirvió para mejorar su posición en la tabla de cara a la Liguilla.

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El rival al que se enfrentará Cruz Azul en la Liguilla

Cruz Azul tomó un respiro a la crisis institucional que atraviesa que incluye la destitución sorpresiva de Nicolás Larcamón como director técnico antes de la última jornada y el nombramiento de Joel Huiqui como estratega interino.

Parecía que La Máquina cerraría la fase regular del Clausura 2026 sin victorias, pero se reencontraron con su afición con una goleada que les permite cerrar los Cuartos de Final como local.

Además, los tres puntos también le permitieron a Cruz Azul terminar la temporada 2025-26 como el equipo que más puntos sumó y así ganar el premio de un millón de dólares que otorgó la Liga BBVA MX.

Luka Romero festeja su gol en el Cruz Azul vs Necaxa, Jornada 17 de la Liga MX.|Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT

Los Cementeros se enfrentarán al Atlas en los Cuartos de Final del Clausura 2026 y lo harán primero visitando el Estadio Jalisco y cerrando la Vuelta en casa, lo que les permite una ligera ventaja con miras a las Semifinales.

Este lunes 27 de abril se conocerán los horarios y fechas oficiales en los que se disputarán los Cuartos de Final del Clausura 2026, pero es un hecho que los juegos de Ida se jugarán entre el sábado 2 y domingo 3 de mayo, mientras que la Vuelta será entre el 9 y 10 del mismo mes.

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