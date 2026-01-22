Panamá vs México: Alineación del partido en el Estadio Rommel Fernández

La Selección Mexicana de Futbol, dirigida por Javier Aguirre, afronta su primer compromiso del año, marcando el final formal del camino de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

México visitará a Panamá en su primer partido de preparación del 2026 duelo que se disputará en el Estadio Rommel Fernández, este encuentro representa una oportunidad clave para que Javier Aguirre observe el rendimiento de los futbolistas del balompié nacional, en su primer compromiso del calendario, además de comenzar a delinear la base de trabajo de cara a la lista final mundialista.

Al no tratarse de una Fecha FIFA, la convocatoria está conformada en su mayoría por jugadores que militan en la Liga BBVA MX. Para facilitar estos compromisos de preparación, el Clausura 2026 tuvo un parón de dos semanas, permitiendo que los futbolistas convocados se integren de lleno al trabajo con la selección nacional.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la presencia de jugadores de Chivas, equipo que atraviesa un gran momento y que aporta un total de ocho futbolistas convocados para los partidos ante Panamá y Bolivia, reflejo del buen nivel que han mostrado en el torneo de la mano de Gabriel Milito.

Ambos encuentros podrán disfrutarse totalmente en vivo a través de la señal de Azteca Deportes, tanto en el canal 7 como en sus plataformas digitales, llevando a la afición cada detalle de este arranque de año mundialista para la selección mexicana.

Alineación México:

R. Rangel, R. Ledezma, B. González, V. Guzmán, E. Águila, L.Romo, M. Ruiz, O. Vargas, R. Alvarado, G. Berterame y B. Gutiérrez.

Alineación Panamá:

J. Gunn, R. Peralta, D. Aparicio, H. Hurtado, R. Phillips, O. Cordoba, K. Galvan, J. Murillo, K. Barria, G. Herbert y A. Arroyo.