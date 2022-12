Alejandro ‘Papu’ Gómez confirmó su lesión

El jugador argentino, Alejandro ‘Papu’ Gómez habló al finalizar el partido donde consiguieron la victoria y el pase a Octavos de Final ante Australia y confirmó que prefirió salir de cambió pues se había doblado el tobillo y prefería que un compañero que estuviera en mejores condiciones entrara al terreno de juego a apoyar al equipo.

El partido finalizó 2-1 a favor de la Albiceleste, con goles de Lionel Messi y Julián Álvarez. El Papu entró de titular desde el primer tiempo, disputó 50 minutos en total del encuentro, tuvo un buen desempeño y salió de cambio dejando su lugar a Lisandro Martínez.

Lesión de Papu Gómez

En conferencia de prensa el director técnico Lionel Scaloni comentó que el cambio se debía por una molestia por lo que se le harán los estudios pertinentes y será evaluado por el cuerpo médico.

Después, el propio jugador le confirmó a la prensa argentina la razón por la que salió y cómo se sentía: “Una lástima, la verdad que me quería matar porque me doble el tobillo feo y no podía jugar mucho más. Preferí que entrara otro chico que esté mejor que yo. Se trata de un esguince, quedan muchos días para recuperar y va a estar todo bien”.

Aún la selección no ha comentado el tiempo que estaría fuera, pero se estima que podría regresar para la final si es que Argentina sigue avanzando en las demás fases. Con su baja y la duda de si Ángel Di María podrá recuperarse al 100% para el partido de Cuartos de Final, Scaloni tendrá que buscar a otro jugador para que juegue en la banda izquierda, entre sus posibles opciones podría estar Dybala.

