México, en el Top 5 de intentos a gol del Mundial de Qatar 2022

La Selección Mexicana tuvo un paso fugaz por el Mundial de Qatar 2022. Luego de quedar eliminados en Fase de Grupos, la FIFA ha revelado las estadísticas de la primera etapa de la competencia.

Durante los tres partidos del Grupo C, el equipo dirigido por Gerardo Martino solo pudo hacer dos goles ante Arabia Saudita, encuentro de la Jornada 3, luego de haber perdido ante Argentina por 2-0 y empatado sin anotaciones frente a Polonia.

Los números de la FIFA, indican que la Selección Azteca fue el quinto equipo con más intentos a gol con 42, ubicados por debajo de Alemania, Francia, Brasil y Argentina. No obstante, de todos esos intentos, 15 fueron a puerta entre los tres palos.

Fueron 21 remates al arco dentro del área y 21 de larga distancia. Entre otras estadísticas, México tuvo 55 oportunidades de marcar en jugadas de táctica fija. De 84 centros en los tres partidos, únicamente se completaron 18.

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Números de México por jugador en Qatar 2022

Héctor Moreno fue el jugador con más pases completados con 183. Por su parte, Hirving Lozano tuvo un registro de 22 centros, Alexis Vega 10 remates a puerta, mientras que Luis Chávez, fue el futbolista del combinado nacional con más distancia recorrida.

El jugador de 26 años de edad que milita en Pachuca tuvo un recorrido de 32.64 kilómetros en tres partidos. En general, el equipo mexicano recorrió un total de 108 km. A lo largo de la participación de México en la Copa del Mundo de Qatar 2022, la Selección Mexicana dio 1,253 pases de los cuales, 1,045 fueron completos.

Tras el de Qatar 2022, México selló la peor participación de su historia en una Copa del Mundo, quedando en el lugar 22 de la competencia.

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