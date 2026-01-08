De lo IMPOSIBLE a lo ETERNO: el LATINO que cambió la HISTORIA de la NFL

Andy Borregales no solo pateó un balón. Pateó la historia. El joven venezolano de 23 años protagonizó uno de los momentos más impactantes de la temporada NFL al conectar un gol de campo de 59 yardas, el más largo jamás visto en el estadio Gillette de Massachusetts, casa de los New England Patriots. Una patada que recorrió el aire helado y quedó grabada en la memoria de la liga y en orgullo de los latinos aficionados a los emparrillados .

El récord llegó en la contundente victoria 38-10 de los Patriots sobre los Miami Dolphins, pero el marcador fue lo de menos. Aquella patada convirtió a Borregales en tendencia, en conversación obligada y en símbolo del crecimiento del talento latino en el fútbol americano profesional.

Seleccionado en la sexta ronda del Draft NFL 2025, Borregales llegó sin reflectores, pero con una precisión que hoy lo coloca entre los pateadores más confiables de la liga. Su gol de campo no solo fue el más largo del estadio, sino el tercero más largo en la historia de la franquicia, un dato que resume la magnitud de su hazaña.

¡Una patada histórica para el novato! 🤩@Borregales_andy establece el récord del gol de campo convertido más largo en la historia del Estadio Gillette. 🇻🇪



¿Quién es Andy Borregales, el pateador venezolano que rompió récords con los Patriots?

La historia de Andy Borregales es profundamente latina. Nacido en Caracas y criado en una familia donde se hablaba español y se soñaba en grande, su camino hacia la NFL nunca fue convencional. En una liga dominada por presión extrema, Borregales ha demostrado una frialdad impropia de un novato.

En 13 semanas de competencia, registra 23 goles de campo en 26 intentos y 36 puntos extra convertidos en 38 oportunidades, números que lo colocan entre los mejores de su generación. Su rendimiento ya le valió el premio al Jugador de Equipos Especiales de la Semana de la AFC, consolidando su impacto inmediato.

Andy Borregales y el crecimiento de los jugadores latinos en la NFL

Borregales también hizo historia como el primer venezolano en disputar una postemporada de la NFL, abriendo una puerta simbólica para futuras generaciones. Su éxito resuena con fuerza entre los latinos que viven en Estados Unidos.

Más allá de las estadísticas, Andy representa identidad, disciplina y resiliencia. En una liga donde el margen de error es mínimo, el venezolano convirtió la presión en su mejor aliada. La NFL ya lo sabe: su nombre no es casualidad, es promesa cumplida.