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Fútbol

Partidos amistosos que se disputarán HOY viernes 5 de junio, a seis días de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

La actividad de los partidos amistosos continúa a días del arranque del Mundial 2026

Canadá se enfrentará a Irlanda este viernes
Canadá se enfrentará a Irlanda este viernes|Piroschka Van De Wouw/REUTERS

Escrito por: Francisco Fernández

La actividad de las selecciones que se preparan para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM continúa este viernes 5 de junio con varios partidos amistosos al rededor del mundo que servirán como preparativos para la justa mundialista.

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Los partidos amistosos de este viernes 5 de junio

La Selección Mexicana no es la única que se prepara con amistosos para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y luego de su victoria por goleada sobre su similar de Serbia, otros países como Canadá, Haití, Paraguay y Arabia Saudita también buscan llegar con ritmo a la justa mundialista.

La coanfitriona Canadá tendrá su última prueba previo a su debut mundialista ante Irlanda en el Saputo Stadium de Montreal en donde buscará mantener su racha positiva ante un rival europeo que siempre resulta complicado.

Por su parte, el cuadro paraguayo se medirá a Nicaragua, mientras que Arabia Saudita también se enfrentará a un rival de la Concacaf cuando se enfrente a Puerto Rico. En cuanto a Haití, el equipo que vuelve a una Copa Mundial de la FIFA luego de 52 años se enfrentará a Perú.

La afición de Canadá se prepara para el arranque del Mundial 2026
La afición de Canadá se prepara para el arranque del Mundial 2026|Siphiwe Sibeko/REUTERS

Partidos amistosos de este viernes 5 de junio

  • Singapur 1-2 China
  • Hong Kong 2-0 Mongolia
  • Tailandia 2-2 Kuwait
  • Indonesia 3-0 Omán
  • Tayikistán 3-1 India
  • Bielorrusia 4-1 Siria
  • Georgia 2-0 Bahréin
  • Eslovaquia 2-2 Montenegro
  • Moldavia 2-2 Bulgaria
  • Rusia 3-0 Burkina Faso
  • San Marino 1-2 Bangladesh
  • Hungría 2-1 Finlandia
  • Azerbaiyán 0-2 Malta
  • Benin vs Niger
  • República Centroafricana vs Togo
  • Angola vs Mauritania
  • Paraguay vs Nicaragua
  • Puerto Rico vs Arabia Saudita
  • Canadá vs Irlanda
  • Haití vs Perú
  • Vanuatu vs Fiyi

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