Partidos amistosos que se disputarán HOY viernes 5 de junio, a seis días de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

La actividad de las selecciones que se preparan para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM continúa este viernes 5 de junio con varios partidos amistosos al rededor del mundo que servirán como preparativos para la justa mundialista.

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Los partidos amistosos de este viernes 5 de junio

La Selección Mexicana no es la única que se prepara con amistosos para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y luego de su victoria por goleada sobre su similar de Serbia, otros países como Canadá, Haití, Paraguay y Arabia Saudita también buscan llegar con ritmo a la justa mundialista.

La coanfitriona Canadá tendrá su última prueba previo a su debut mundialista ante Irlanda en el Saputo Stadium de Montreal en donde buscará mantener su racha positiva ante un rival europeo que siempre resulta complicado.

Por su parte, el cuadro paraguayo se medirá a Nicaragua, mientras que Arabia Saudita también se enfrentará a un rival de la Concacaf cuando se enfrente a Puerto Rico. En cuanto a Haití, el equipo que vuelve a una Copa Mundial de la FIFA luego de 52 años se enfrentará a Perú.

La afición de Canadá se prepara para el arranque del Mundial 2026|Siphiwe Sibeko/REUTERS

Partidos amistosos de este viernes 5 de junio

Singapur 1-2 China

Hong Kong 2-0 Mongolia

Tailandia 2-2 Kuwait

Indonesia 3-0 Omán

Tayikistán 3-1 India

Bielorrusia 4-1 Siria

Georgia 2-0 Bahréin

Eslovaquia 2-2 Montenegro

Moldavia 2-2 Bulgaria

Rusia 3-0 Burkina Faso

San Marino 1-2 Bangladesh

Hungría 2-1 Finlandia

Azerbaiyán 0-2 Malta

Benin vs Niger

República Centroafricana vs Togo

Angola vs Mauritania

Paraguay vs Nicaragua

Puerto Rico vs Arabia Saudita

Canadá vs Irlanda

Haití vs Perú

Vanuatu vs Fiyi

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