Partidos amistosos que se disputarán HOY viernes 5 de junio, a seis días de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM
La actividad de los partidos amistosos continúa a días del arranque del Mundial 2026
La actividad de las selecciones que se preparan para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM continúa este viernes 5 de junio con varios partidos amistosos al rededor del mundo que servirán como preparativos para la justa mundialista.
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Los partidos amistosos de este viernes 5 de junio
La Selección Mexicana no es la única que se prepara con amistosos para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y luego de su victoria por goleada sobre su similar de Serbia, otros países como Canadá, Haití, Paraguay y Arabia Saudita también buscan llegar con ritmo a la justa mundialista.
La coanfitriona Canadá tendrá su última prueba previo a su debut mundialista ante Irlanda en el Saputo Stadium de Montreal en donde buscará mantener su racha positiva ante un rival europeo que siempre resulta complicado.
Por su parte, el cuadro paraguayo se medirá a Nicaragua, mientras que Arabia Saudita también se enfrentará a un rival de la Concacaf cuando se enfrente a Puerto Rico. En cuanto a Haití, el equipo que vuelve a una Copa Mundial de la FIFA luego de 52 años se enfrentará a Perú.
Partidos amistosos de este viernes 5 de junio
- Singapur 1-2 China
- Hong Kong 2-0 Mongolia
- Tailandia 2-2 Kuwait
- Indonesia 3-0 Omán
- Tayikistán 3-1 India
- Bielorrusia 4-1 Siria
- Georgia 2-0 Bahréin
- Eslovaquia 2-2 Montenegro
- Moldavia 2-2 Bulgaria
- Rusia 3-0 Burkina Faso
- San Marino 1-2 Bangladesh
- Hungría 2-1 Finlandia
- Azerbaiyán 0-2 Malta
- Benin vs Niger
- República Centroafricana vs Togo
- Angola vs Mauritania
- Paraguay vs Nicaragua
- Puerto Rico vs Arabia Saudita
- Canadá vs Irlanda
- Haití vs Perú
- Vanuatu vs Fiyi
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