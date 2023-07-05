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Fútbol

Definidos los cuartos de final de la Copa Oro 2023

Tras la fase de grupos, quedaron definidos los enfrentamientos de cuartos de final de la Copa Oro 2023; revisa las fechas y horarios de los cruces

Selección Mexicana

Escrito por: Ricardo Albarrán

Este martes 4 de julio, con el cierre de la fase de grupos, quedaron definidos los cuartos de final de la edición 2023 de la Copa Oro. La siguiente ronda del torneo de la Confederación de América del Norte se disputará entre el sábado 8 y domingo 9 de julio, donde se conocerán a los semifinalistas en busca del título el próximo 16 de julio.

Tras la fase de grupos, las selecciones que quedan vivas en la Copa Oro 2023 son Qatar, Panamá, México, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, Estados Unidos y Canadá, mismas que disputarán la ronda de cuartos de final.

Resumen: México 0-1 Qatar | Grupo B, Copa Oro 2023

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Así se jugarán los cuartos de final de la Copa Oro 2023

  • Qatar vs Panamá: sábado 8 de julio (Estadio AT&T de Arlington, Texas)
  • México vs Costa Rica: sábado 8 de julio (Estadio AT&T de Arlington, Texas)
  • Guatemala vs Jamaica: domingo 9 de julio (Estadio TQL de Cincinnati, Ohio)
  • Estados Unidos vs Canadá: domingo 9 de julio (Estadio TQL de Cincinnati, Ohio)

¿Cómo, cuándo y dónde ver el México vs Costa Rica?

El duelo de cuartos de final de la Copa Oro 2023: México vs Costa Rica, podrás disfrutarlo a través de la señal de Azteca 7 el próximo sábado 8 de julio, con la narración inigualable de Christian Martinoli y los comentarios de Luis García, Luis Roberto Alves ‘Zague’ y todo el equipo de Fut Azteca. La transmisión del compromiso en el estadio de los Dallas Cowboys arrancará en punto de las 19:50 horas.

Además, el partido estará disponible a través de las plataformas digitales de TV Azteca Deportes: redes sociales, sitio web www.tvazteca.com/aztecadeportes/ y la aplicación oficial.

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Estados Unidos: vigente campeón de la Copa Oro

En la edición anterior del torneo, Estados Unidos fue el conjunto que se coronó campeón: el combinado de las barras y las estrellas venció a la Selección Mexicana en un partido que mantuvo el empate sin goles hasta los últimos minutos.

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