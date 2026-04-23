¡ATENCIÓN! Estos son los partidos de Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX, a falta de una jornada por disputarse

A falta de una jornada en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX, ya hay virtualmente partidos de Liguilla para los Cuartos de Final y entre los mejores ocho del torneo aparecen los que por tradición son denominados como los Cuatro Grandes: Chivas, Pumas, Cruz Azul y América.

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Aún hay tres puntos por repartirse y una combinación de resultados podría meter en la pelea a Tijuana y León y los lugares que ahora tienen América, Atlas y Tigres podrían ser arrebatados en esa última fecha, por lo que esos últimos partidos serán jugadores con el cuchillo entre los dientes por esas escuadras.

Los equipo que están antes de la Jornada 17, metidos en Liguilla son: Chivas (35 pts), Pumas (33 pts), Pachuca (31 pts), Cruz Azul (30 pts), Toluca (27 pts), América (25 pts), Atlas (23 pts) y Tigres (22 pts).

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Sin embargo, ahora mismo todo se encamina para tener los siguientes partidos de Cuartos de Final:

Chivas vs Tigres

Pumas vs Atlas

Pachuca vs América

Cruz Azul vs Toluca

Destacan en esos posibles enfrentamientos, el Cruz Azul en contra de los Diablos, no solo porque en el papel suena interesante sino por la cara que se verá de una Máquina con Joel Huiqui al mando, ademas de un Toluca con bajas sensibles que irán a Selección, sin Gallardo, Vega, López y tentativamente Marcel Ruiz.

El Chivas en contra de Tigres luce como una opción de venganza por la derrota propinada este torneo por los felinos.

El Pumas midiendo fuerzas ante Atlas también luce atractivo y el de los Tuzos presentando ante América también es de interés.