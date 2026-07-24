CONFIRMADO: Tigres pierde a una de sus figuras para el Apertura 2026

Los Tigres tendrán una sensible baja de cara al torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX tras confirmarse la salida de Ángel Correa quien se marcha de la institución rumbo a River Plate, confirmó el propio club argentino a través de sus redes sociales.

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Ángel Correa deja a Tigres para firmar con River Plate

A través de sus redes sociales, el River Plate de Argentina confirmó el fichaje de Ángel Correa procedente de Tigres y en transferencia definitiva y aunque no revelaron los costos de la operación se estima que la venta rondaría arriba de los 15 millones de dólares.

"River Plate acordó con el Club Tigres UANL la transferencia definitiva del jugador Ángel Correa. En las próximas horas, el delantero realizará la revisión médica correspondiente para poder firmar su contrato y convertirse en jugador de la institución", señaló el club argentino.

COMUNICADO OFICIAL



River Plate acordó con el Club Tigres UANL la transferencia definitiva del jugador Ángel Correa.



En las próximas horas, el delantero realizará la revisión médica correspondiente para poder firmar su contrato y convertirse en jugador de la institución. pic.twitter.com/LQ53evNSj7 — River Plate (@RiverPlate) July 24, 2026

Correa tenía contrato con Tigres hasta el 2030 y permaneció en la institución durante año y medio, lapso en donde disputó 54 partidos convirtiendo 23 goles y contribuyendo con 14 asistencias.

Se espera que el delantero abandone este mismo viernes 24 de julio Monterrey para trasladarse a Buenos Aires en donde firmará contrato y será presentado como nuevo jugador del cuadro Millonario.

Correa, de 31 años, vuelve a Argentina tras más de 10 años de carrera internacional y se sumará a la escuadra dirigida por Eduardo Coudet para disputar las rondas de eliminación directa de la Copa Sudamericana.

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