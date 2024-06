Partidos HOY martes 25 de junio EURO 2024 | Fase de grupos

Con cuatro encuentros continúa la jornada 3 de la Eurocopa 2024, ahora correspondientes a los grupos C y D donde se definirán el primero y segundo puesto de cada agrupación y muy probables mejores tercer lugar rumbo a los octavos de final.

Francia se enfrenta a la selección de Polonia, que ya está eliminada del torneo, y Países Bajos juega ante la selección de Austria buscando el primer puesto del sector D.

Más tarde, entra en acción el Grupo C cuando se enfrente Inglaterra, buscando asegurar el primer puesto de la agrupación, ante Eslovenia y Dinamarca se mida con el conjunto de Serbia.

Francia vs Polonia | Signal Iduna Park | 10:00 hrs

Todo está por definirse en la última jornada del Grupo D en la Eurocopa 2024, ya que los tres primeros están separados por sólo un punto en la clasificación. Con cuatro puntos y sabiendo que un empate será suficiente para asegurar un lugar en los octavos de final, Francia está en una buena posición en lo que respecta a avanzar, pero como terminar primero ofrece teóricamente una ruta más fácil a través de las etapas de eliminación directa, sin duda que el cuadro galo debe estar lamentándose de no haber vencido a su rival más cercano, Países Bajos, el viernes por la noche (E 0-0).

Acumular aún más miseria a Francia en el último día no sería más que un premio de consolación para Polonia, que ya está eliminada de la competición. La falta de tiempo de acción para el goleador y poseedor del récord de apariciones con la selección, Robert Lewandowski, no ha ayudado a su causa, pero han sido los colapsos en la segunda mitad los que han resultado fatales para Polonia en el Grupo D, ya que sufrió sus dos derrotas luego de recibir goles después del minuto 60 en cada ocasión.

Seguir en vivo el partido Francia vs Polonia aquí

Países Bajos vs Austria | Estadio Olímpico de Berlín | 10:00 hrs

La última jornada del Grupo D de la Euro 2024 quizás no cuente con la misma promesa de entretenimiento que otras, con Países Bajos y Austria viéndose las caras en Berlín sabiendo que un empate haría que ambos avanzaran de ronda. Ese será definitivamente el caso para los neerlandeses, que se ubican como primeros del grupo por goles anotados tras empatar por 0-0 ante Francia en su presentación más reciente, aunque los aficionados quedaron indignados tras un gol controversialmente anulado a Xavi Simons por fuera de lugar.

Seguir en vivo el partido Países Bajos vs Austria aquí

Inglaterra vs Eslovenia | RheinEnergieStadion | 13:00 hrs

Inglaterra llega con presión a su último partido del Grupo C de la Eurocopa 2024 contra Eslovenia. Aunque ya está clasificada para los octavos de final, su pobre desempeño en los dos primeros partidos contra Serbia (1-0) y Dinamarca (1-1) ha generado un aluvión de críticas a Gareth Southgate, que confiará en que su equipo eleve el nivel en la última jornada y avance como primero.

Aunque suma dos puntos menos que su rival, el estado de ánimo en la selección de Eslovenia es muy diferente después de que sus dos empates hayan dejado al equipo con buenas posibilidades de clasificar a los octavos de final en la que es su primera aparición en una Eurocopa en 24 años.

Dinamarca vs Serbia | Allianz Arena | 13:00 hrs

A pesar de dominar gran parte de su último partido contra Inglaterra, Dinamarca no logró aprovechar sus oportunidades y, por segunda vez en la Eurocopa 2024, tuvo que conformarse con un punto en un empate 1-1. Ese también fue el resultado cuando no pudo vencer a Eslovenia en la primera jornada y ahora su misión es sencilla, derrotar a Serbia en su último partido del Grupo C o afrontar la perspectiva de no clasificarse para la siguiente instancia.

El gol de Luka Jović en el minuto 95 salvó de la vergüenza a Serbia en su último partido mientras luchaban por empatar 1-1 con Eslovenia en Munich. Incluso a pesar de esa igualdad, el equipo de Dragan Stojković comenzó esta jornada final como último del Grupo C (después de perder 1-0 ante Inglaterra en la primera fecha) y, a diferencia de su rival en este choque decisivo, sabe que sus posibilidades de llegar a octavos de final dependen de ganar o perder.

¿Cómo y dónde ver los partidos de los Grupos C y D de la EURO 2024?

Los encuentros del Grupo D entre Francia vs Polonia y Países Bajos vs Austria y los del Grupo C Inglaterra vs Eslovenia y Dinamarca vs Serbia, los podrás seguir en VIVO a través de nuestro sitio Azteca Deportes.