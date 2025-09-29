deportes
Los partidos de la Jornada 1 del Mundial Sub-20 que se jugarán hoy lunes 29 de septiembre de 2025

Este lunes 29 de septiembre se vive una jornada vibrante en el Mundial Sub-20 Chile 2025, con el debut de ocho selecciones que prometen espectáculo

Este lunes 29 de septiembre se vive una jornada vibrante en el Mundial Sub-20 Chile 2025 , con el debut de ocho selecciones que prometen espectáculo y talento juvenil en las sedes de Rancagua y Talca. La Jornada 1 para los Grupos E y F marca el inicio de la participación de potencias como Francia, Estados Unidos, Nigeria y Colombia, junto a equipos emergentes que buscan dar la sorpresa: Sudáfrica, Noruega, Nueva Caledonia y Arabia Saudita.

¡El retiro de una leyenda! Jesús Corona habla antes de colgar los guantes | TV Azteca Deportes

Francia vs Sudáfrica - Noruega vs Nigeria - 14:00 horas

A las 14:00 horas, tiempo del centro de México,, el Estadio El Teniente de Rancagua será testigo del duelo entre Francia y Sudáfrica. Les Bleus llegan con un plantel lleno de promesas, incluyendo al hijo de Zinedine Zidane, y buscan redimirse tras una actuación discreta en la edición pasada. Sudáfrica, por su parte, apuesta por su velocidad y juego físico para complicar a los europeos.

Simultáneamente, en el Estadio Fiscal de Talca, Noruega se enfrenta a Nigeria en un choque de estilos. Los escandinavos quieren romper su mala racha en fases de grupo, mientras que las Súper Águilas, dos veces finalistas del torneo, llegan con credenciales tras brillar en la Copa Africana Sub-20.

Colombia vs Arabia Saudita - Estados Unidos vs Nueva Caledonia - 17:00 horas

En el turno de las 17:00 horas, Estados Unidos se mide ante Nueva Caledonia en Rancagua. Los norteamericanos, con una generación que ha destacado en torneos juveniles, buscarán imponer su ritmo ante un rival que quiere demostrar que Oceanía también tiene futbol de calidad.

En Talca, el plato fuerte de la jornada será el debut de Colombia frente a Arabia Saudita. La selección cafetera, representante de Conmebol, llega con altas expectativas y figuras como el delantero Oscar Perea. Arabia Saudita, con disciplina táctica y velocidad, intentará frenar a los sudamericanos.

La fiesta del futbol juvenil está en marcha, y hoy veremos a las futuras estrellas del balompié mundial dar sus primeros pasos en la competencia.

