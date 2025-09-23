Partidos de la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que transmitirá TV Azteca

La Liga BBVA MX entra en su fase más intensa y TV Azteca te lleva toda la emoción de la Jornada 10 con dos partidazos imperdibles que prometen goles, pasión y drama en la cancha. ¡Prepárate para vivirlos con nosotros!

FC Juárez vs Pumas EN VIVO, Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Martes 23 de septiembre | Juárez vs Pumas | 20:50 horas

Desde el Estadio Olímpico Benito Juárez, los Bravos reciben a unos Pumas que buscan rugir fuerte en la frontera. El conjunto universitario llega con hambre de puntos, mientras que Juárez quiere hacer valer su localía y escalar posiciones en la tabla.

También te puede interesar:



La transmisión arranca a las 20:50 horas por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes pero si quieres calentar motores, conéctate al live previo en Facebook y YouTube desde las 20:20 horas. Análisis, alineaciones, ambiente y todo lo que necesitas saber antes del silbatazo inicial.

Miércoles 24 de septiembre | Tigres vs Atlas | 18:50 horas

El Volcán se enciende para recibir a los Zorros en un duelo que promete intensidad. Tigres, con su poder ofensivo, buscará imponer condiciones ante un Atlas que ha mostrado solidez y quiere dar la sorpresa en territorio regiomontano.

La cita es a las 18:50 horas por Azteca 7, y como siempre, el live previo en nuestras redes comienza a las 18:20 horas. ¡No te lo pierdas!

Vive la pasión del futbol con Azteca Deportes

Con narraciones electrizantes, análisis de expertos y la mejor cobertura digital, TV Azteca te conecta con la Liga MX como nadie más. Síguenos en nuestras redes sociales y únete a la conversación.

