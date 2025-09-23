deportes
Nota

Partidos de la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que transmitirá TV Azteca

La Liga BBVA MX entra en su fase más intensa y TV Azteca te lleva toda la emoción de la Jornada 10 con dos partidazos imperdibles

gol de jose juan macias pumas liga mx vs tigres
Adrian Macias/Adrian Macias
Jose Juan Macias celebrates his goal 1-0 of Pumas during the 9th round match between Pumas UNAM and Tigres UANL as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Olimpico Universitario Stadium, on September 20, 2025 in Mexico City, Mexico.
Fernando Campos
Liga MX
La Liga BBVA MX entra en su fase más intensa y TV Azteca te lleva toda la emoción de la Jornada 10 con dos partidazos imperdibles que prometen goles, pasión y drama en la cancha. ¡Prepárate para vivirlos con nosotros!

FC Juárez vs Pumas EN VIVO, Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Martes 23 de septiembre | Juárez vs Pumas | 20:50 horas

Desde el Estadio Olímpico Benito Juárez, los Bravos reciben a unos Pumas que buscan rugir fuerte en la frontera. El conjunto universitario llega con hambre de puntos, mientras que Juárez quiere hacer valer su localía y escalar posiciones en la tabla.

La transmisión arranca a las 20:50 horas por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes pero si quieres calentar motores, conéctate al live previo en Facebook y YouTube desde las 20:20 horas. Análisis, alineaciones, ambiente y todo lo que necesitas saber antes del silbatazo inicial.

Miércoles 24 de septiembre | Tigres vs Atlas | 18:50 horas

El Volcán se enciende para recibir a los Zorros en un duelo que promete intensidad. Tigres, con su poder ofensivo, buscará imponer condiciones ante un Atlas que ha mostrado solidez y quiere dar la sorpresa en territorio regiomontano.

La cita es a las 18:50 horas por Azteca 7, y como siempre, el live previo en nuestras redes comienza a las 18:20 horas. ¡No te lo pierdas!

Vive la pasión del futbol con Azteca Deportes

Con narraciones electrizantes, análisis de expertos y la mejor cobertura digital, TV Azteca te conecta con la Liga MX como nadie más. Síguenos en nuestras redes sociales y únete a la conversación.

