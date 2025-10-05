Los partidos de la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán hoy domingo 5 de octubre

Este domingo 5 de octubre, la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX se cierra con dos duelos: Pumas recibe a Chivas en CU y Tijuana enfrenta a Monterrey en el Estadio Caliente. Ambos partidos prometen emociones fuertes y podrían redefinir la tabla rumbo al Play-In.

Pumas UNAM vs Chivas de Guadalajara

La Liga MX entra en su fase más intensa y este domingo se juega el cierre de la Jornada 12 con dos enfrentamientos que tienen tintes de liguilla anticipada. En punto de las 19:00 horas, el Estadio Olímpico Universitario será testigo de una rivalidad entre Pumas UNAM y Chivas de Guadalajara. Ambos equipos se encuentran en la pelea directa por mantenerse en zona de Play-In, por lo que el margen de error es mínimo.

Pumas, con un futbol de garra, llega con la urgencia de sumar en casa tras una racha irregular. La presión de la afición universitaria se hará sentir, y el equipo dirigido por Efraín Juárez sabe que una derrota podría abrirle la puerta a León y Atlas para escalar posiciones. Por su parte, Chivas, que ha mostrado altibajos en el torneo, necesita reafirmar su candidatura a la post temporada. El equipo de Gabriel Milito no puede permitirse ceder terreno, y este duelo representa más que tres puntos: es orgullo, clasificación y supervivencia.

Xolos de Tijuana vs Rayados de Monterrey

Más tarde, a las 21:05 horas, Xolos de Tijuana recibe a Rayados de Monterrey en el Estadio Caliente. El conjunto fronterizo busca dar el campanazo ante uno de los planteles más poderosos del torneo. Monterrey, con una nómina millonaria y altas expectativas, no puede seguir dejando puntos en el camino. La presión sobre Domènec Torrent y sus dirigidos es alta, y cada partido es una prueba de fuego.

Tijuana, por su parte, apelará a la localía y al juego físico para incomodar a los regios. La afición quiere ver sangre deportiva y sabe que este tipo de partidos pueden marcar el rumbo de la temporada. Rayados no puede especular: necesita ganar para mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

La Jornada 12 se despide este domingo. ¿Quién se mantendrá en zona de clasificación? ¿Habrá sorpresas en la frontera? Esta noche, el balón tiene la última palabra.

