Los partidos de la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán hoy miércoles 22 de octubre de 2025

Con cinco partidos continúa y se cierra la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX este miércoles 22 de octubre donde Tigres, Chivas, Pumas y Toluca entran en acción.

Resumen del partido: Necaxa 1 - 1 Cruz Azul | Jornada 14 | Apertura 2025

Pachuca vs Tigres en el Estadio Hidalgo a las 19:00 horas

Pachuca extendió a cuatro su racha invicta en el torneo al venir de atrás hasta en dos ocasiones para igualar 2-2 con Juárez en la fecha pasada, un resultado que lo metió entre los primeros seis de la tabla, zona que da acceso directo a los cuartos de final y ahora busca sostenerse en este puesto.

Por su parte, Tigres tuvo una gran actuación ofensiva para vencer 5-3 al Necaxa en su más reciente presentación, lo que significa que ahora ha evitado la derrota en sus últimos nueve compromisos en liga (G4, E5). Con un triunfo subiría al cuarto puesto de la tabla.

Querétaro vs Guadalajara en el Estadio La Corregidora a las 19:00 horas

Querétaro perdió ocho de sus 13 partidos previos en el presente Torneo (G3, E2) y viene de sufrir una humillante goleada (4-0) fuera de casa a manos de Toluca en la jornada pasada.

Guadalajara llega a este compromiso en suelo rival en medio de una impresionante racha de cuatro victorias seguidas que lo mantiene ubicado en puestos de Play In en el Torneo Apertura. Un triunfo lo podría meter entre los mejores seis, dependiendo de otros resultados.

Atlas vs León en el Estadio Jalisco a las 21:00 horas

Atlas no logró sumar tres victorias al hilo debido a que perdió a domicilio en la jornada previa ante Atlético de San Luis por marcador de 2-0. Todo apuntaba a una mejora del equipo dirigido por Diego Cocca, pero realmente sus números generales son malos con sólo tres triunfos en 13 jornadas celebradas (G3, E4, P6).

Desde agosto se comenzaron a complicar las cosas para León y ahora suma seis partidos sin ganar (E2, P4), además de que suma tres derrotas consecutivas, por lo que, al parecer, el cambio de entrenador no ha sido del todo exitoso.

Tijuana vs Toluca en el Estadio Caliente a las 21:00 horas

Los Xolos de Tijuana afronta la jornada en la séptima posición (G5, E5, P3) y, a falta de cinco jornadas de la fase regular del Apertura, parece que casi ha solventado su presencia en el Play-In de la competición, aunque también está a solo una unidad de la zona de clasificación directa.

Toluca (G10, E1, P2) llega al partido como brillante líder del Apertura y le lleva un punto al segundo clasificado, América, con lo que buscará dar otro paso para asegurar el primer lugar de la clasificación general para la próxima Liguilla.

Pumas vs Atletico de San Luis en el Estadio Olímpico Universitario a las 21:05 horas

Pumas sacó un buen resultado ante Monterrey por marcador de 1-1, pero se están comenzando a encender las alarmas, ya que suma cinco partidos sin ganar (E2, P3). La última vez que se presentó en casa perdió por marcador de 1-2 ante Guadalajara y realmente es poco confiable de local, ya que sólo ganó uno de seis choques frente a su afición (G1, E3, P2).

Atlético de San Luis logró una importante victoria ante Atlas por marcador de 2-0. Ese triunfo fue una sorpresa después de haber perdido los tres choques anteriores y recién es el cuarto en 13 jornadas (G4, E1, P8). La escuadra potosina registra la segunda mayor cantidad de derrotas, siendo sólo superada por Puebla.

