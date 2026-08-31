Partidos de la Liga BBVA MX Femenil que se jugarán HOY lunes 31 de agosto, de la jornada 5 del Apertura 2026

La actividad de la Jornada 5 del Torneo Apertura 2026 en la Liga BBVA MX Femenil baja el telón este lunes 31 de agosto con un choque de alta intensidad en el norte del país. El Estadio Corona de Torreón será el escenario donde Santos Laguna reciba la visita de Atlante, en punto de las 19:06 horas (tiempo del Centro de México).

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Ambas escuadras saltan al terreno de juego con la firme urgencia de sumar tres puntos vitales para escalar posiciones en la tabla general y mantener vivas sus aspiraciones de pelear por puestos de liguilla en este arranque de certamen.

¿Cómo llegan Santos Laguna y Atlante para este partido?

Santos Laguna: El conjunto verdiblanco regresa a la comarca lagunera tras un inicio de torneo irregular, donde han mostrado destellos de buen futbol ofensivo pero continúan buscando solidez defensiva para cerrar los partidos. Hacer valer la localía en el Territorio Santos Modelo se ha convertido en la máxima prioridad para el cuerpo técnico, que apostará por un bloque compacto y la velocidad de sus extremos para dañar al rival desde los primeros minutos. Santos se ubica en la octava posición del grupo A con 3 puntos y una diferencia de -6.

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Todo está listo para que el balón ruede en Torreón en un choque que promete emociones de principio a fin para cerrar la fecha 5 de la Liga BBVA MX Femenil.

