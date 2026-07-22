CONFIRMADO: este es el cambio de formato que tendrá la Liga BBVA MX para el Apertura 2026 en su versión Femenil

El balompié profesional vivirá una transformación estructural para el inicio del Apertura 2026. Las autoridades de la Liga BBVA MX Femenil confirmarán este jueves en el lanzamiento oficial del torneo y la reestructuración del sistema de competencia para todos los clubes participantes. Estas modificaciones tendrán como objetivo reducir la carga física de las futbolistas ante la saturación de partidos en el calendario anual.

Chivas y América empataron en el Clásico Nacional|Crédito: Mexsport

El cambio principal de la nueva estructura consiste en abandonar la fase regular corrida para implementar un sistema de competencia dividido en dos grupos de nueve equipos. Cada club disputará 14 compromisos a lo largo de la primera ronda del campeonato local. Esta cifra comprenderá ocho duelos contra los rivales de su propio sector y seis enfrentamientos cruzados frente a instituciones de la otra zona. Este ajuste reducirá significativamente los traslados de larga distancia y eliminará las jornadas dobles que afectaban el rendimiento de los planteles.

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La ronda final mantendrá la clasificación de ocho clubes para disputar la liguilla por el título en las instancias de eliminación directa. Cabe destacar que a pesar de estas modificaciones, la competencia preservará la disputa de dos fases finales por año. La modificación organizativa permitirá a las escuadras planificar de mejor manera la preparación física para las fases decisivas del certamen.

Esta reestructuración entrará en vigor de manera oficial a partir del inicio de las actividades en las diferentes plazas del país. Además, priorizará alinearse de manera estricta con las Fechas FIFA, por lo tanto, la liga brindará las facilidades necesarias para que se puedan llevar a cabo los campamentos de entrenamiento y partidos amistosos del combinado nacional. Cabe destacar que todos estos cambios buscan darle mayor lugar al proceso de eliminatorias para asegurar el boleto de México a la Copa Mundial Femenil de la FIFA Brasil 2027 y también preparar el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.