Partidos que se jugarán HOY domingo 26 de julio de la Jornada 2 de la Liga BBVA MX

Este domingo 26 de julio termina la actividad de la Jornada 2 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX con un par de encuentros que definirán las posiciones en la tabla de este arranque de campeonato.

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Los partidos del día de la Jornada 2 del Apertura 2026

La Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX termina este domingo 26 de julio con dos encuentros empezando con el choque entre el Necaxa y los Rayados de Monterrey en la cancha del Estadio Victoria de Aguascalientes.

Duelo de equipos que se presentaron con victoria, luego de que los Rayos se llevaran la victoria por 2-1 sobre el Atlante y buscarán volver a sumar de tres puntos ante un conjunto regio que derrotó a Santos Laguna en la jornada inaugural del Apertura 2026.

Necaxa y Monterrey se enfrentan este domingo 26 de julio en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Victoria.

Al terminar este encuentro, Pachuca y Querétaro cerrarán la fecha dominical del futbol mexicano en el Estadio Hidalgo en donde los hidalguenses buscarán continuar el camino entre los primeros lugares de la tabla y ser uno de los pocos equipos con paso perfecto.

Por su parte, los Gallos Blancos quieren salir del fondo de la clasificación tras caer en su primer partido ante el América y sumar puntos les ayudará a evitar rezagarse en la clasificación.

Necaxa vs Rayados

Fecha: Domingo 26 de julio

Hora: 17:00 horas

Estadio: Victoria



Pachuca vs Querétaro

Fecha: Domingo 26 de julio

Hora: 19:07 horas

Estadio: Hidalgo

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