Los 5 títulos que Toluca aún puede ganar en 2026 pese a no ganar el Campeón de Campeones

Toluca se había acostumbrado a ganar, pero le tocó caer ante Cruz Azul en la definición del Campeón de Campeones 2026, trofeo que disputan los dos ganadores de la Liga BBVA MX en la temporada. Los Diablos Rojos volvieron a perder una final luego de mucho tiempo, pero no es momento de alarmarse, ya que todavía siguen en carrera por obtener cinco títulos antes de que acabe el presente año.

Los 5 títulos que buscará ganar Toluca en 2026

1. Torneo Apertura

Si bien es cierto que comenzaron con una victoria y una derrota, el equipo de Antonio Mohamed es candidato al título de la Liga BBVA MX. El próximo fin de semana afrontarán la tercera jornada, por lo que aún queda mucho por delante antes de conocer a los clasificados a la Liguilla.

Crédito: Mexsport

2. Leagues Cup

Los Diablos buscarán su segundo título internacional del año disputando la Leagues Cup. El cuadro escarlata ya alcanzó la gloria levantando la Concacaf Champions Cup, por lo que llegarán a este torneo como favoritos. Además, disputarán varios partidos en condición de local, aumentando las posibilidades de seguir avanzando en la competición.

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3. Derbi de las Américas

Por haber sido campeón de Concacaf, Toluca disputará la Copa Intercontinental de la FIFA, siendo el duelo “Derbi de las Américas” el primero en disputarse. Los Diablos enfrentarán al ganador de la presente Copa Libertadores (aún en juego), partido que dará un título al vencedor y que lo clasificará a la siguiente instancia.

4. Copa Challenger

Será el segundo desafío de Toluca en la Copa Intercontinental, siempre y cuando supere la fase anterior. En este caso, los de Mohamed enfrentarían al ganador de la Copa África-Asia-Pacífico. Su rival podría salir de Mamelodi Sundowns (Sudáfrica), Al-Ahli (Arabia Saudita) o Auckland FC (Nueva Zelanda). Dicho partido también dará un título y el pase a la final.

5. Copa Intercontinental

Si supera ambos obstáculos, Toluca clasificará a la final de la Copa Intercontinental, donde allí espera el Paris-Saint Germain, ganador de la última UEFA Champions League. Dicho duelo se jugará en el mes de diciembre y los Diablos harán todo lo posible para llegar a disputar este partido de gran exposición.