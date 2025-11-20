A qué equipo le va realmente Checo Pérez: apareció con un jersey que sorprendió a todos

La temporada 2025 de la Fórmula 1 está por acabar , lo que significa que cada vez falta menos para el regreso de Sebastián Pérez a las pistas. Tras su dura salida de Red Bull, el piloto mexicano prepara su vuelta junto a Cadillac (escudería que se sumará a la competencia el año que viene) y todas las miradas están sobre él.

Recientemente, Checo fue noticia por algo que poco tiene que ver con el automovilismo, sino con el fútbol. Si bien el nacido en Guadalajara nunca ocultó su amor por el Club América, los fanáticos se sorprendieron al verlo con el jersey de otro equipo de la Liga BBVA MX: Atlas.

"Esta tarde tuvimos visita de lujo en Academia AGA", anunció el club en sus redes sociales junto a una foto del piloto sosteniendo el jersey rojinegro. "Recibimos Checo Pérez en las instalaciones de los Zorros y obviamente se fue con su playera", confirmaron.

Los comentarios de los aficionados ante esta sorpresa no tardaron en llegar. "Rescata al equipo Checo, cómpralo", "No era fan de Pérez hasta que vi esto", "La señal que necesitaba" y "Ese es un jersey que combina con su elegancia" fueron algunas de las respuestas a la publicación de los Zorros.

Si bien el amor y la pasión de Checo Pérez por el Club América no está en duda, parece ser que hay espacio en su corazón para el equipo de Jalisco. ¿Le traerá suerte a Atlas esta visita de cara al Clausura 2026?

Instagram Checo Pérez / @schecoperez

Checo Pérez, cerca de volver a la F1

La semana pasada, Checo entrenó para Cadillac a bordo de un Ferrari (el SF-23) y se mostró optimista a la espera de su regreso a la Fórmula 1. "Este será mi gran proyecto final en el deporte", confirmó el expiloto de Red Bull y añadió: "Quiero retirarme con una gran sonrisa".

El mexicano volverá a las pistas el año que viene y podría ser el piloto titular de Cadillac en esta nueva etapa. Vale la pena mencionar que el finlandés Valtteri Bottas es la otra opción de la escudería para ocupar ese puesto.