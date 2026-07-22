Pato Salas y la terrible noticia que recibió con América “gracias” a Guillermo Almada

Una de las razones por las cuales la afición del Club América se ilusionó con la llegada de Guillermo Almada, en sustitución de André Jardine, deriva de la forma en cómo el entrenador charrúa trabaja sus equipos, dándole principal atención a los jugadores más jóvenes del plantel.

Colectivamente, al América no le alcanza

Con ello, se esperaba que muchos elementos juveniles del Club América tuvieran distintas oportunidades en el primer equipo destacando lo ocurrido con el Pato Salas, quien comenzó a ser importante en la segunda parte de la temporada pasada; sin embargo, las cosas podrían no ser así.

¿Qué pasará con el Pato Salas en América?

Si bien el Pato Salas se ha convertido en uno de los juveniles más importantes del Club América de cara al futuro, la realidad es que no tuvo la participación que se esperaba en los duelos de preparación que el conjunto azulcrema tuvo previo al inicio del torneo Apertura 2026.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Tal situación ha hecho que algunos aficionados consideren que el Pato Salas no le ha llenado el ojo a Guillermo Almada, quien, en contraparte, tendría como principales opciones al ataque a Henry Martín y a la Pantera Zúñiga, lo cual desplazaría al mexicano a la tercera opción.

A pesar de ello, se espera que Salas, quien apenas tiene 22 años de edad, pueda recuperar la confianza de su entrenador para que pueda darle una nueva oportunidad en el terreno de juego, lo anterior considerando que, hasta ahora, el club lo contempla como un elemento importante a largo plazo.

¿Qué jugadores sí le han llenado el ojo de Almada en el América?

A diferencia de lo que ocurre con el Pato Salas, existen otros jugadores que podrían tener más minutos en América respecto a lo que ocurrió en el torneo anterior, destacando nombres como Ramón Juárez, Alexis Gutiérrez y Alan Cervantes, los cuales podrían luchar por la titularidad.