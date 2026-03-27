¿Cuántos goles ha anotado Paulinho con la Selección de Portugal?

Antes de que la Selección de Portugal diera a conocer su lista de convocados para los partidos amistosos que sostendrá durante la Fecha FIFA de marzo, contra los combinados de México y Estados Unidos, respectivamente, se especulaba sobre el llamado de múltiples futbolistas y uno de los más comentados en suelo mexicano, era el de Paulinho.

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El centro delantero del Toluca ha sido uno de los mejores futbolistas de la Liga BBVA MX en los últimos años y su tricampeonato de goleo con los Diablos Rojos lo colocaba como una carta fuerte para ser considerado por el director técnico del representativo luso, Roberto Martínez; especialmente, tras la inminente baja, de quien funge como su referencia en ataque: Cristiano Ronaldo.

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Paulinho, el reemplazo ideal

Inicialmente, el jugador de 33 años de edad no fue convocado; no obstante, debido a la lesión de un par de elementos que aparecían en el listado, el seleccionador se decantó por él. Esto, sin embargo, no sugiere un posible debut con la camiseta portuguesa; Paulinho ya acumuló esa experiencia e incluso sabe lo que es marcar con ella puesta.

Presencia goleadora, una marca registrada para Paulinho

Su primera convocatoria ocurrió el 11 de noviembre del 2020, cuando vivía sus últimas horas con el Sporting Braga antes de pasar al Sporting de Lisboa. Su presentación tuvo lugar en un amistoso frente a la selección de Andorra; fue titular, jugó 63 minutos y aportó dos de los siete goles con los que Portugal aplastó (7-0) a su rival.

Posteriormente, tuvo participación en compromisos de corte oficial: contra Francia y Croacia, por la UEFA Nations League. Ahí, disputó cinco y 13 minutos, de forma respectiva, pero no pudo perforar sus marcos. Ahora, ante la Selección Mexicana y a la de Estados Unidos, tratará de registrar su tercera anotación con la casaca del país que lo vio nacer bajo el nombre de Joao Paulo Díaz.

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