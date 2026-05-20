El penal que pudo cambiar la historia de Ghana en la Copa Mundial de la FIFA

Durante la Copa Mundial de la FIFA de Sudáfrica 2010, todo un continente se paralizó por varios segundos, ya que la Selección de Ghana estuvo cerca de llegar a las semifinales de una justa mundialista y hacer, las que hasta ese momento, podría ser la mejor actuación de una nación africana.

El partido que paralizó a todo un continente

En el partido de Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA de Sudáfrica 2010, se disputó el 2 de julio, en la cancha del Soccer City de Johannesburgo, donde en los minutos finales, la Selección de Ghana estuvo a un penal de hacer historia, pero al final todo terminó con una herida que hasta la fecha no ha cerrado.

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En ese momento, eran la única selección africana que quedaba en la Copa Mundial de la FIFA, continente que estaba organizando su primera justa mundialista, por lo que el duelo de Ghana frente a Uruguay, tenía un significado especial.

Los africanos se fueron al frente en el marcador con un tanto de Sulley Muntari, pero en el segundo tiempo, los uruguayos empataron los cartones con un gran cobro de tiro libre de Diego Forlán, por lo que el partido se fue a tiempo extra.

En los últimos minutos, hubo una serie de rebotes en el área de Uruguay, con disparos tapados, hasta que Dominic Adiyiah remató de cabeza, pero Luis Suárez metió la mano y casó el balón de la línea de gol, por lo que se fue expulsado de forma directa y el central marcó el penal.

El encargado de cobrar la pena máxima fue Asamoah Gyan, quien sabía que si marcaba ponía a Ghana en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA de Sudáfrica 2010, pero su balón terminó en el travesaño y la esperanza terminó.

