Memes y reacciones de los fans a la polémica de Nicky Nicole y Peso Pluma

Peso Pluma y Nicki Nicole llevan varios días siendo tendencia por unas polémicas declaraciones de la argentina en una entrevista que le realizaron. Y es que desde hace unas semanas se rumoreaba que ambos cantantes mantienen una relación amorosa.

En la entrevista, Nicki terminó haciendo enojar a varios fans del cantante mexicano pues primero lo “comparó” con un perro y dejó en claro que no son novios y que por el momento son amigos.

Luego de ver todo el enojo que causó en redes sociales, la cantante decidió publicar un mensaje en sus redes sociales en el que intentó aclarar un poco lo que quiso decir pues considera que se malinterpretó.

La cantante detalló en su mensaje que solo quiso dar un ejemplo pero se puso nerviosa por la pregunta. Pidió disculpas y detalló que jamás le faltaría al respeto a alguien que quiere.

“Gente no saquen todo de contexto, solo quise dar un ejemplo pero me puse bien nerviosa x la pregunta. Pido disculpas si no se entendió bien lo q quise decir, jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien q quieroooo”.

El mensaje de Peso Pluma



Luego de toda la polémica, se esperaba que el cantante, saliera a decir algo y este miércoles 11 de octubre rompió el silencio en sus redes sociales.

El mexicano detalló que dejen vivan y dejen vivir, pues se pueden malinterpretar las cosas y que son seres humanos y es difícil expresar algo tan privado.

“Solo quiero decirle a la gente que vivan y que dejen vivir, al final siempre se va opinar y malinterpretar las cosas . Al igual que Uds somos seres humanos y es difícil querernos expresar con algo tan privado.”

Reacciones al mensaje de Peso Pluma

Los fanáticos no se hicieron esperar y reaccionaron con varios memes y comentarios en apoyo al cantante, pero también hubo varios que se molestaron con su mensaje.

La sacaste de la pobreza argentina y así te pagó, negándote y comparandote con un perro, te defendimos y sales con esto chinga tu madre pic.twitter.com/nUFjvwduwl — MALVADO DR. TOCINO (@tocinofranelero) October 12, 2023

Gracias a ti Nicky Nicole supo lo que es comer tres veces al día, se hizo famosa porque no la conocía nadie, y así te paga.



Ni perdón ni olvido para los argentinos. — Hablemos del Azul (@Hablemosdelazul) October 12, 2023

ya me amenazó media Argentina por defenderte pic.twitter.com/9IKlPaF8jr — Dαnisitα (@nosoyemece) October 12, 2023

Peso Pluma yéndose a dormir después de ver como Nicki lo comparó con un perro y siguió negando su relación: pic.twitter.com/jyE1dToWzP — ◢ ◤Pepe◢ ◤ (@IWASPePe) October 12, 2023



Lo cierto es que la relación de ambos aun nos dará mucho de que hablar en las siguientes semanas.

