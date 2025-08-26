PÉSIMAS NOTICIAS: Philadelphia pierde a su estrella para el resto de la temporada

El as de los Philadelphia Phillies, Zack Wheeler, se perderá el resto de la temporada 2025 después de que los médicos le diagnosticaron síndrome de salida torácica venosa y recomendaran una cirugía de descompresión en las próximas semanas, informó la organización. La medida sigue a un procedimiento reciente para eliminar un coágulo en su extremidad superior derecha, y los plazos de recuperación estimados sitúan la rehabilitación entre seis y ocho meses.

La baja de Wheeler representa un golpe de gran importancia para la rotación de los Phillies. Hasta su última salida, el derecho venía firmando una campaña sobresaliente: acumulaba un excelente registro personal y figuraba entre los líderes de la Liga Nacional en ponches y efectividad, convirtiéndose en pieza clave del tramo de la temporada. Su ausencia obliga al cuerpo técnico y a la dirección deportiva a reconfigurar el plan de lanzamientos y a repartir responsabilidades entre los abridores restantes y el bullpen.

¿Quién puede suplir a Zack Wheeler como as de los Phillies?

En lo inmediato, la organización cuenta con nombres que pueden asumir mayor protagonismo: Aaron Nola, Ranger Suárez, Taijuan Walker, Jesús Luzardo y Cristopher Sánchez aparecen como las opciones más viables para sostener la rotación. Además, el equipo puede promover lanzadores desde Triple-A para cubrir la pérdida de producción y experiencia que supone despedir a un lanzador de la talla de Wheeler. Sin embargo, reemplazar su rendimiento y liderazgo dentro del staff no será tarea sencilla.

¿Qué opina la oficina de los Philadelphia Phillies sobre la baja de su estrella Zack Wheeler?

Desde la dirección del club se transmitió un mensaje de prudencia y apoyo: se prioriza la salud del jugador y se confía en que, salvo complicaciones, la intervención permita su regreso en el plazo esperado. No obstante, los plazos médicos implican la posibilidad real de que Wheeler arranque la temporada 2026 en recuperación o con un programa de readaptación más prolongado, lo que añade incertidumbre a la planificación deportiva del próximo año.

La noticia de la cirugía y la baja prolongada de Zack Wheeler altera el panorama competitivo de los Phillies en la recta final del calendario: el equipo deberá rearmar su rotación y gestionar cargas del bullpen para sostener su objetivo de pelear la división y llegar a la postemporada sin perder competitividad.

