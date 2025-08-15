Fue una joya en Los Dodgers, rompió una sequía de 32 años y hoy no tiene equipo por haber estado en prisión

Julio Urías fue considerado una joya desde que fue contratado por Los Ángeles Dodgers, novena a la que le daría un campeonato después de 32 años de sequía en la MLB. Sin embargo, la carrera del mexicano se fue para abajo después de que en 2023 se quedara sin equipo y suspendido de la liga por estar en prisión, luego de agredir a su pareja, cuyo video fue difundido en las redes sociales .

El oriundo de Culiacán, Sinaloa, vivió su gran momento en 2020, cuando escribió su nombre con letras doradas en los Dodgers al lanzar el último out de la Serie Mundial que les dio el campeonato a los suyos. Además, Urías ganó el título de efectividad en 2022, convirtiéndose así en el primer mexicano en lograr tal hito . Asimismo, en ese mismo año fue nominado al precio Cy Young.

Julio Urías se quedó sin equipo en 2023 luego de agredir a su pareja en un estadio de futbol de Los Ángeles, California. El mexicano fue arrestado días después, aunque solo permaneció en prisión unas cuantas horas, ya que pagó de fianza 50 mil dólares (menos de 1 millón de pesos).

Sin embargo, el pitcher fue colocado como inactivo de los Dodgers, pese a que el equipo le había ofrecido un contrato de 245 millones de dólares (4.5 mil millones de pesos) por 7 años, con opción de incrementar su sueldo a 300 millones de dólares (5.6 mil millones de pesos) y convertirse en el primer lanzador mexicano mejor pagado de toda la historia.

Los Ángeles echaron para atrás el contrato de Julio ya que no era la primera vez que se le acusaba de violencia, pues en 2019 también agredió a su pareja, solo que en ese momento no se presentaron cargos. Además, la MLB decidió suspender al mexicano, castigo que terminó en el verano de este 2025.

Urías ya cumplió con su castigo, por lo que ahora está en búsqueda de un equipo en la MLB y reactivar su carrera, aunque a un mes de que arranque la Postemporada 2025 aún no logra firmar contrato con ninguna novena.