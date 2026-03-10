Partidos de HOY martes 10 de marzo en los octavos de final de ida de la Concachampions 2026

Inicia los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, también conocida como la Concachampions, con tres partidos de ida con la participación de las Águilas del América, Rayados de Monterrey y la Máquina de Cruz Azul.

Mazatlán vs León | RESUMEN EXTENDIDO | Jornada 10 | CL 2026 | TV Azteca Deportes

Philadelphia Union vs América - Subaru Park - 17:00 horas

El Subaru Park será escenario del choque entre Philadelphia Union ante América en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf. El conjunto estadounidense llega con la ilusión de dar un golpe de autoridad en casa, respaldado por su afición y con la misión de aprovechar la localía para encarar con ventaja la vuelta a México.

Philadelphia, no ha mostrado solidez en la Major League Soccer (MLS), ya que suma cuatro derrotas consecutivas en la Liga, aunque en la fase anterior de la Concachampions goleó 12-0 al equipo de Defence Force.

El técnico Bradley Carnell confía en que figuras como el portero Andre Blake y el atacante Ezekiel Alladoh puedan marcar diferencias. Sin embargo, enfrente tendrán a un América que aunque no atraviesa un gran momento en la Liga MX, con un plantel profundo y acostumbrado a la presión internacional será peligroso.

Las Águilas, dirigidas por André Jardine, llegan con la etiqueta de favoritos, pero conscientes de que el torneo continental suele exigir máxima concentración desde el primer minuto. Jugadores como Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez serán claves para intentar silenciar el Subaru Park y encaminar la serie.

Monterrey vs Cruz Azul - Estadio BBVA - 19:00 horas

El Estadio BBVA se vestirá de gala este martes para recibir el duelo de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf entre Monterrey y Cruz Azul, uno de los duelos más importantes del futbol mexicano trasladado al escenario internacional.

Rayados llega con la etiqueta de no favorito luego de altibajos en el campeonato mexicano pese a la profundidad de su plantel. El técnico Nicolás Sánchez tiene apenas dos partidos dirigiendo al equipo (1G, 1P) esperando lograr un equilibrio en sus líneas, con figuras como Luca Orellano y Sergio Canales deben aportar dinamismo en ataque. La localía en el “Gigante de Acero” será un factor clave.

Por su parte, Cruz Azul arriba con la intención de dar un fuerte golpe a la mesa. Nicolás Larcamón ha revitalizado a la Máquina, que combina juventud y experiencia en un plantel que ha mostrado carácter en la Liga MX. Jugadores como Agustín Palavecino y José Paradela serán fundamentales para intentar vulnerar la defensa regiomontana y llevarse un resultado positivo a la vuelta en el Estadio Cuauhtémoc. La Máquina se llevó la victoria como visitante de 2-0 en el BBVA en el Clausura 2026.

La primera batalla en Monterrey marcará el rumbo de una eliminatoria que promete emociones fuertes.

TE PUEDE INTERESAR:



LAFC vs Alajuelense - BMO Stadium - 21:00 horas

El BMO Stadium de Los Ángeles será testigo este martes de un duelo cargado de expectativa: LAFC recibe a la Liga Deportiva Alajuelense.

El conjunto angelino, dirigido por Marc dos Santos, buscará aprovechar su localía y la potencia ofensiva que caracteriza a su plantel. Con figuras como Denis Bouanga y Heung-min Son, LAFC intentará imponer ritmo desde el inicio y encaminar la serie antes de viajar a Costa Rica. La afición californiana espera que el equipo muestre la misma intensidad que lo ha convertido en protagonista de la MLS en los últimos años.

Alajuelense, por su parte, llega con la misión de demostrar por qué es uno de los clubes más históricos de Centroamérica.

