El pitcher Seth Lugo fue golpeado por una pelota a 170 kilómetros por hora: este es su estado de salud

Un momento de tensión se vivió durante el juego entre Kansas City Royals y Texas Rangers. Una bola salió disparada a toda velocidad desde el bate y terminó impactando directamente en Seth Lugo, el lanzador que estaba sobre el montículo. La imagen preocupó de inmediato a jugadores, aficionados y a todos los presentes.

El incidente tuvo como protagonista a Seth Lugo. El lanzador de los Royals recibió un batazo de línea en la frente durante la cuarta entrada del encuentro. La conexión salió del bate de Brandon Nimmo a 106.6 millas por hora, equivalentes a poco más de 171 kilómetros por hora.

El estado de salud de Seth Lugo tras recibir un pelotazo de 170 kilómetros por hora

La jugada ocurrió con cuenta llena. Lugo lanzó un cambio de velocidad y Nimmo conectó una línea por el centro del diamante. La pelota golpeó de lleno la frente del derecho, quien cayó inmediatamente sobre el terreno de juego.

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Pese al impacto, Lugo logró ponerse de pie sin ayuda. Después habló con sus compañeros y con el personal médico de Kansas City. Incluso abandonó el campo caminando por sus propios medios mientras era observado por los entrenadores y especialistas del equipo.

Seth Lugo sale del partido tras recibir un pelotazo de 106 millas por hora directo a la cabeza. 😳⚾️ pic.twitter.com/y2eDhlRIsD — MLB a lo Mexicano (@MLBAloMex) June 11, 2026

Seth Lugo tranquilizó a todos tras el golpe

La preocupación fue evidente en el estadio. Brandon Nimmo, quien compartió siete temporadas con Lugo en los Mets de Nueva York, pidió tiempo apenas llegó a la primera base y corrió al montículo para conocer el estado de su antiguo compañero.

Además, los Royals informaron poco después del partido que el lanzador se encontraba bien. La organización explicó que sería sometido a los protocolos médicos y evaluaciones correspondientes para descartar cualquier complicación derivada del fuerte impacto recibido en la cabeza.

Los números de Seth Lugo en la temporada 2026

Antes de abandonar el encuentro, Lugo trabajó 3.1 entradas, permitió una carrera y realizó 44 lanzamientos. Llegó a este compromiso con récord de 2-4, efectividad de 3.91, 64 ponches y 24 bases por bolas en 76 entradas durante 13 aperturas. Ahora deberá recuperarse y volver con su gran nivel.

