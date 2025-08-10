Diablos apalean a Leones, Piratas blanquean a Pericos y Charros sorprenden a Sultanes en el arranque de los PLAYOFFS de la LMB

La postemporada en la Liga Mexicana de Beisbol arrancó este sábado en seis plazas entre Zona Norte y Zona Sur, dándose los primeros resultados de los playoffs 2025 en donde destaca la victoria de Diablos sobre Leones, la blanqueada de Pericos a manos de Piratas, además de la derrota de Sultanes ante Charros o la paliza de Monclova sobre Dos Laredos.

Los Diablos Rojos del México, actuales campeones de la LMB tienen los reflectores al ser el campeón vigente, por lo que las miradas apuntaron hacia el Estadio Alfredo Harp Helú, donde la lluvia se presentó y luego de su reanudación los Diablos consumaron una ventaja abultada sobre los Leones de Yucatán.

Por 13-3, Diablos ganó, gracias a rally de cuatro carreras en el tercer rollo y ocho rayitas en octavo inning. Robinsón Canó fue la estrella al irse de 5-3, con dos anotadas y cuatro remolcadas.

Piratas blanquean a Pericos de Puebla con joya de lanzamiento

Acevedo tiró juego de cinco entradas dos tercios, con dos hits en su contra, un pasaporte y cinco ponches, Peña se fue de 4-4, con dos anotadas y un par de impulsadas para respaldar la labor del abridor, y los Piratas de Campeche blanquearon por 7-0 a Pericos de Puebla.

Cris Carter y Félix Pérez pegaron cuadrangulares de dos carreras cada uno, para armar un festival en el Estadio Cruz Azul Nelson Barrera y pegar primero en la serie de Primer Playoff.

Charros le pega en el inicio del playoff al líder del Norte, Sultanes de Monterrey

En la Zona Norte, los Charros de Jalisco derrotaron a Sultanes de Monterrey, en duelo sorpresivo ya que los fantasmas grises llegaron como el mejor equipo calificado ante el sexto mejor.

El duelo además se realizó en el Palacio Sultán, pero el playoffs es una etapa diferente donde pueden llegar estos resultados e impulsar una racha.

Fargas se fue de 5-3, Smith de 4-2 con un jonrón y Mendivil de 4-1 con una anotada.

Acereros de Monclova le da paliza a Tecos

Los Acereros de Monclova se encajaron en casa ante los Tecos de los Dos Laredos, al pegarles una paliza de 20-3.

Rally de siete carreras en el segundo rollo le dieron rumbo al juego, y otro de cinco carreras en el sexto episodio fue definitorio para la victoria de Monclova.

Cinco peloteros pegaron cuadrangulares y Dos Laredos apenas pudo mantener a De Horta en el montículo una entrada dos tercios quien fue el derrotado con cuatro hits en su contra y seis carreras permitidas.

Wilmer Ríos por su parte, tiró seis rollos de nueve hits con tres carreras toleradas y cuatro chocolates.

Todos los resultados del Juego 1 del primer playoff en la LMB

Leones 3-13 Diablos



El Águila 11-19 Guerreros



Pericos 0-7 Piratas



Charros 5-3 Sultanes



Tecos 3-20 Acereros



Algodoneros 2-7 Toros