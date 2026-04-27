Playoffs NBA: ¿A qué hora serán los JUEGOS de HOY lunes 27 de abril?

¿Estás listo para una semana más llena de baloncesto? Será este lunes 27 de abril cuando se dé el escenario perfecto para los juegos de la postemporada correspondientes a la NBA, motivo por el cual aquí conocerás en qué estadio y a qué hora serán estos partidos.

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Como sabes, los playoffs de la NBA han superado cualquier tipo de expectativas y, durante este lunes 27 de abril, se llevarán a cabo un total de tres partidos, mismos que han comenzado a generar interacción en las redes sociales por los equipos que se enfrentarán, así como por lo que puede ocurrir en el terreno de juego.

¿Qué juegos de la postemporada de la NBA se celebrarán hoy lunes 27 de abril?

Orlando Magic vs Detroit Pistons | Kia Center de Orlando | 6 de la tarde.

Phoenix Suns vs Oklahoma City Thunder | PHX Arena de Phoenix | 7:30 de la noche.

Denver Nuggets vs Minnesota Timberwolves | Ball Arena de Denver | 8:30 de la noche.

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¿Cuándo serán las finales de la NBA 2026?

Ten en cuenta que las finales de la temporada 2026 de la NBA se llevarán a cabo en poco más de un mes, más precisamente desde el miércoles 3 de junio. La serie buscará al mejor del baloncesto profesional a través de la definición del mejor a siete partidos, tal y como ha ocurrido históricamente.

Cabe mencionar que, hasta el momento, no existe información exacta en torno a los horarios oficiales para estos partidos; sin embargo, fuentes como ESPN señalan que los mismos, al menos en tiempo centro de México, podrían ser desde las 18:30 hasta las 20:30 horas.

Las semifinales y finales de conferencia se llevarán a cabo en mayo de este año, motivo por el cual durante tres meses seguidos los amantes de la NBA podrán disfrutar del mejor nivel en cuanto a baloncesto se refiere.