PlayStation despide a una de sus consolas después de más de 100 millones de ventas

La PlayStation está próxima a despedir a una de las consolas más espectaculares que ha tenido en su historia. Por ende, aquí conocerás todas sus ventas.

Alan Chávez - Marktube
Esports
Ha pasado más de una década desde que Sony lanzó una de sus consolas más importantes y trascendentes en la historia de los videojuegos, misma que está muy cerca de decir adiós. La PlayStation 4 está cerca de partir, por lo que es preciso conocer cuántas ventas tuvo en total.

Fue en el año 2013 cuando Sony Interactive Entertainment lanzó de manera oficial la PlayStation 4 (PS4), una consola que superó cualquier tipo de expectativa y que, 12 años después, sigue siendo recordada por chicos y grandes por igual al ser una de las más vendidas en la historia de la compañía.

¿Cuántas millones de ventas tuvo la PlayStation 4 en su historia?

De acuerdo con información del portal FayerWayer, a lo largo de sus más de diez años de historia la PlayStation 4 logró vender más de 117.2 millones de unidades a nivel internacional, números que la posicionaron como la segunda más vendida de Sony solo por debajo de la PS2.

En ese sentido, Sony entiende que todo inicio tiene un final y, después de ser un éxito por demás rotundo, ha comenzado a despedirse de esta consola no totalmente, sino a través de un desmantelamiento que será gradual y que será mucho más notorio a partir del próximo año.

¿Por qué Sony se despide de la PlayStation 4?

La intención de Sony es consolidar aún más la PlayStation 5 y, a su vez, comenzar a darle cada vez más importancia a la PS6, la cual podría llegar al mercado en 2026 o 2027. Ante ello, entiende que una forma de hacerlo es despidiéndose de una consola que le ayudó a tener un auge de forma mundial.

Cabe mencionar que esta consola tuvo a bien competir directamente con otras como la Wii y el Xbox One , monstruos dentro del mundo de los videojuegos. Así, los gamers podrán recordar con cariño y emotividad una consola que logró adentrarse durante prácticamente una década en el corazón de cada uno de estos.

