Así es como la PlayStation buscará coronar al mejor jugador del EA Sports FC 26 en Latinoamérica

A pesar de las constantes críticas que ha recibido a lo largo de los últimos meses, el EA Sports FC 26 se ha convertido en uno de los videojuegos deportivos más llamativos y jugadores de este periodo de tiempo. Por tal motivo, la PlayStation desea premiar a sus usuarios que radican en Latinoamérica.

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El EA Sports FC 26 ha logrado catalogarse como un videojuego deportivo por excelencia que mantiene millones de seguidores tanto en México como en el resto del mundo. Ante este hecho, Sony, a través de la PlayStation, desea premiar a los seguidores más fieles que tiene de este lado del planeta.

¿Cómo premiará PlayStation a los seguidores del EA Sports FC 26 en Latinoamérica?

Fue a través de un anuncio que la PlayStation hizo oficial el lanzamiento de “Champions de la Champions”, el cual no es más que un torneo regional realizado por EA Sports FC 26 que tiene como objetivo encontrar al mejor jugador de este videojuego dentro de Latinoamérica.

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Se trata, entonces, de una iniciativa, que busca la competitividad entre la comunidad amante del EA Sports FC 26 en Latinoamérica, por lo que el proceso de inscripción es amable para los interesados que comprende del pasado 30 de marzo hasta el próximo 12 de abril, por lo que, para participar, solo tienes que ingresar al menú principal del videojuego.

Una vez aquí deberás buscar la sección PlayStation Tournaments y gestionar tu registro a través de un sistema en el que puedas escoger tus mejores horarios de acuerdo con tu rutina diaria. Debes saber que, mientras más participaciones tengas en las llaves disponibles, más oportunidades tendrás de sumar victorias en el torneo.

¿Qué se llevará el ganador de este torneo de EA Sports FC 26?

Este evento abarca a 16 países de América Latina, destacando México, Argentina y Colombia. La gran final se llevará a cabo el 9 de mayo en Brasil (Shopping Market Place de São Paulo) y el primer lugar se llevará el trofeo de campeón, un control profesional DualSense Edge y una consola de PlayStation 5.