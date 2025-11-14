Playstation, la consola que se creó tras la traición de Nintendo y Sony; esta es la historia

La PlayStation ha concedido detalles en torno a lo que será su próxima edición PS6, la cual podría llegar al mercado nacional e internacional en los próximos meses. En ese sentido, ¿sabías que esta consola de videojuegos, que ahora mismo es bastante popular, “nació” por culpa de una traición?

Se sabe que la PlayStation está convertida en una de las consolas más vendidas de todo el mundo, siendo la PS2 la más vendida de todos los tiempos contando todas las consolas de videojuegos. Sin embargo, lo que pocos saben es que esta llegó luego de una traición entre Sony y Nintendo.

¿Cómo fue que nació la PlayStation y qué tiene que ver Nintendo?

Si bien en estos momentos la Nintendo, el Xbox y la PlayStation son las consolas más importantes de la actualidad, la realidad es que esta última llegó por una traición que hubo entre Nintendo y Sony, empresa que se ha encargado de fabricar esta desde hace varias décadas.

Hace muchos años, la relación entre Sony y Nintendo era realmente buena al grado de buscar una alianza para controlar el mercado de los videojuegos; sin embargo, todo se vino abajo a finales de la década de los 80’s a raíz de la popularidad de Sega, quien comenzaba a dar de qué hablar por su popularidad.

La pelea entre ambas fue tan grande que Nintendo buscó unirse a Sony para contar con el lector CD-ROM para la Super Nintendo, y una vez con el prototipo hecho por Sony bajo el nombre de “Nintendo PlayStation”, la empresa japonesa lo traicionó al sumar otro aliado, el cual era Phillips.

El enojo de Sony que provocó la llegada de la PlayStation

Sony sintió que no lo estaban tomando en serio ante la llegada de Phillips , pues consideró que desde Nintendo pensaban que su campaña no estaba a la altura. Con ello, la empresa terminó de desarrollar su consola, misma que se lanzó a la venta general y que ha ocasionado que la PlayStation sea una auténtica belleza para los amantes de los videojuegos.