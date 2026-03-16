Pokémon Pokopia y su rotundo éxito en Nintendo; estos son sus números

Se trata, posiblemente, de uno de los videojuegos más importantes y populares que esta consola ha tenido a lo largo de los últimos meses. El Pokémon Pokopia ha sido un auténtico éxito para la Nintendo Switch 2, motivo por el cual luce interesante conocer más respecto a esta situación.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Como sabes, la Nintendo Switch 2 ha logrado acaparar gran parte del mercado de consolas luchando de tú a tú con la PlayStation 5. Parte de este éxito deriva de los lanzamientos que ha tenido últimamente, y uno de ellos es, sin duda, lo que ocurre con el Pokémon Pokopia.

¿Por qué Pokémon Pokopia es tan popular en la Nintendo Switch 2?

De acuerdo con distintas fuentes, el entusiasmo de los fanáticos por el juego de simulación de Pokémon Pokopia ha superado por completo las expectativas, lo cual hizo que las acciones de la consola se disparen a lo largo del miércoles pasado, generando así mucha ilusión entre sus seguidores.

Checo Pérez y los 6 pilotos que se fueron y regresaron a la F1; ¿cómo les fue en su retorno?

Luis Malagón: ¿Qué es el tendón de Aquiles, cómo se rompe y cuáles son sus síntomas?

En el nuevo Pokémon Pokopia, debes construir una tumba para que Cubone aparezca.



Al verla, el pequeño te dirá:



💬 "Este lugar es tan tranquilo... seguro a mamá le habría encantado" pic.twitter.com/mHA2c4h6W3 — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) March 5, 2026

Cabe mencionar que Pokémon Pokopia se lanzó formalmente al mercado el pasado 5 de marzo y, desde aquel momento a la fecha, ha recibido grandiosas calificaciones. Esta situación, como era de esperarse, ha evolucionado a un aspecto de ventas muy favorable no solo para el videojuego, sino también para la compañía.

Esto deriva de la estrategia por lanzar este videojuego como uno exclusivo para la Nintendo Switch 2, lo cual ha elevado considerablemente sus ventas en relación a hacerlo para distintas consolas, de acuerdo con lo establecido por el analista y expertos de nombre Atul Goyal.

¿Cuál es la puntuación de Pokémon Pokopia?

De acuerdo con información de Metacritic, Pokémon Pokopia tiene una puntuación de 89 puntos; es decir, una de las más altas en la historia de esta franquicia. Tal situación hizo que las acciones de Nintendo tuvieran un incremento del 9 por cierto el miércoles pasado, mismo que también podría deberse a la presentación de la secuela de Super Mario.