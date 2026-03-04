Pokémon Viento y Ola; ¿en qué país se inspira este videojuego y cuándo sale a la venta?

Estamos a poco tiempo para que se estrene uno de los videojuegos más esperados, al menos, en los últimos años para los amantes del anime a nivel mundial. Pokémon Viento y Ola está cerca de llegar, por lo que luce interesante conocer más respecto a su inspiración y cuándo sale a la venta.

Una de las curiosidades más interesantes respecto a este nuevo videojuego de Pokémon guarda relación con el país en el que está inspirado, pues sus escenas se han vuelto sumamente icónicas entre los amantes de este título. ¿Quieres conocer más respecto a su historia? Si es así, quédate con nosotros.

¿En qué país se inspiró Pokémon Viento y Ola?

Una de las razones por las que este videojuego ha comenzado a generar mucha expectativa es porque se espera que la franquicia atienda las demandas de los jugadores mediante un proyecto que cumpla con sus expectativas, hecho que han logrado con el pasar de cada uno de los titulares relacionados a este anime.

Otro punto a detallar será la importancia que tendrá para la franquicia dado que será el que cumpla con 30 años desde el primer lanzamiento, el cual fue Pokémon Red. Ante esto, se espera que el videojuego sea uno de los más grandes del siguiente año debido a lo importante que es este nombre no solo en Japón, sino a nivel mundial.

Finalmente, debes saber que, de acuerdo con Game Freak Inc, Pokémon Viento y Ola serán nuevas entregas de RPG que llegarán a la Nintendo Switch 2 y, en estos, los organizadores se inspiraron en la geografía insular del Sudeste de Asia, más precisamente en países como Malasia e Indonesia.

¿Cuándo se estrena Pokémon Viento y Ola?

Lo primero que tienes que saber es que este videojuego marcará el inicio de la décima generación de la franquicia, por lo que ofrecerá un modo Mundo Abierto para los amantes de esta modalidad. Dicho lo anterior, se espera que Pokémon Viento y Ola se estrene durante el 2027.