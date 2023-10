Se suspende partido Bélgica vs Suecia por asesinato de dos suecos

Se suspende el encuentro entre las selecciones de Bélgica y Suecia luego que los jugadores de ambos equipos se negaron a salir al campo para el segundo tiempo cuando el partido se encontraba empatado a un gol.

La negación de los jugadores se debe a que dos personas de nacionalidad sueca murieron tras ser alcanzadas por disparos en la ciudad de Bruselas, que presuntamente eran dos aficionados que asistirían al encuentro de clasificación para la Eurocopa 2024.

Bélgica elevó su alerta terrorista al máximo nivel después que un hombre asegurara en un video en las redes sociales que él era el agresor y que pertenecía al Estado Islámico.

El primer ministro belga, Alexander de Croo, confirmó en la plataforma social X, antes conocida como Twitter, que las víctimas eran suecas, pero no su número. El agresor, que se hacía llamar Abdesalem Al Guilani y se calificó como un combatiente de Alá, cifró los fallecidos en tres y no en dos.

“Acabo de ofrecer mis sinceras condolencias al primer ministro sueco tras el desgarrador ataque de esta noche contra ciudadanos suecos en Bruselas”, dijo de Croo en X. “Como socios cercanos, la lucha contra el terrorismo es conjunta”.

Un periódico belga dijo que era probable que se tratara de dos aficionados al futbol. Bélgica recibía el lunes a Suecia en un partido de clasificación para la Eurocopa 2024, que fue abandonado tras el final del primer tiempo. Las autoridades pidieron a los espectadores que no abandonaran el estadio.

Un portavoz de la policía confirmó que dos personas habían muerto en un tiroteo cerca del centro de la capital belga, pero declinó dar más detalles.

Un portavoz de la fiscalía de Bruselas, que lleva el caso, tampoco quiso dar detalles sobre las víctimas ni sobre el posible móvil.

Un video publicado en la página web del periódico Het Laaste Niews mostraba a un hombre vestido con una chaqueta naranja en un scooter en un cruce de calles con un rifle disparando dos tiros y luego tres más, para después correr hacia un edificio, disparar dos tiros más, salir, dar unos pasos atrás de nuevo y disparar una vez más.

Según un diario belga, un testigo declaró que el agresor gritó “Allahu Akbar”, en español significa ‘Dios es grande’ antes de efectuar los disparos.

El mensaje de video grabado por el autor autoproclamado del ataque, decía: “Me llamo Abdesalem Al Guilani y soy un combatiente de Alá. Pertenezco al Estado Islámico (...) He matado a tres suecos hasta ahora, a tres suecos, sí. Aquellos a los que les he hecho algo malo, que me perdonen. Y yo perdono a todos. Salam Aleykoum”.