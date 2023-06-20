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Fútbol

Copa Oro 2023: ¿Por qué Qatar jugará en el torneo?

Para la próxima edición de la Copa Oro, Qatar será una de los países participantes en busca del título de la Confederación de América del Norte este 2023

La selección de Qatar ya quedó eliminada del Mundial 2026
Selecciones eliminadas de la Copa Mundial 2026, como Qatar

Escrito por: Ricardo Albarrán

El próximo sábado 24 de junio arrancará la edición 2023 de la Copa Oro, donde 16 selecciones buscarán el título de la zona; una de estas será Qatar, país que es uno de las invitados para el certamen, fue de la zona de América del Norte, donde se lleva a cabo el torneo.

Para el certamen, Estados Unidos llega como el actual campeón, tras vencer a México en un partido que llegó a la prórroga y donde Miles Robinson anotó el gol del triunfo para el combinado de las barras y las estrellas.

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¿Por qué Qatar jugará la Copa Oro 2023?

Recientemente, tanto la Confederación de América del Norte como la Asiática han establecido relaciones para aumentar el nivel de ambos sectores futbolísticos. Igualmente, buscan la “revalorización económica” del campeonato, específicamente la Copa Oro, donde Corea del Sur ha sido otra de las selecciones invitadas al certamen.

El calendario de Qatar en la Copa Oro 2023

El próximo domingo 25 de junio, Qatar debutará en la edición 2023 de la Copa Oro ante Haití; su segundo partido será el jueves 29 del mismo mes ante Honduras; finalmente, terminará su participación en la primera ronda del torneo de la Confederación de América del Norte ante México el domingo 2 de julio.

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Será la segunda participación de Qatar en la Copa Oro

La edición 2021 fue la primera en la que Qatar participó en la Copa Oro. El país asíatico, con el objetivo de prepararse rumbo a la Copa del Mundo donde fue sede, se enfrentó a Honduras, Panamá y Granada en la fase de grupos, donde fue líder de su sector tras dos triunfos y un empate.

Para la ronda de cuartos de final se midieron ante El Salvador y, con goles de Almoez Ali y Abdulaziz Hatem, se impusó el conjunto asitaco; en las semifinales se acabó su participación tras caer por la mínima diferencia ante Estados Unidos.

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