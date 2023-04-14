Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Definido el grupo de México en la Copa Oro 2023, así reacciona la afición

Este viernes 14 de abril, México conoció a los rivales que tendrá en la próxima Copa Oro 2023; revisa la reacción de la afición de la Selección Mexicana

Selección Mexicana en la Nations League.jfif

Escrito por: Ricardo Albarrán

¡Disfruta toda la información! Conoce el grupo de México para la Copa Oro 2023

También te puedes autenticar con

Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad

Desde el Estadio SoFi en Los Ángeles, California, se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Oro 2023, donde quedaron definidos los cuatro sectores de la próxima edición del torneo continental de la Confederación de América del Norte; igualmente, México conoció a sus rivales en la primera fase del torneo del próximo verano.

La Copa Oro 2023 arrancará el próximo 16 de junio con la fase preliminar; 10 días después empezará la fase de grupos y la etapa de eliminación directa del certamen será el próximo 8 de julio; finalmente, el 16 del séptimo mes del año se conocerá al campeón.

RESUMEN: México 2-2 Jamaica en el Estadio Azteca | CONCACAF Nations League

Te puede interesar: ¿Cuándo jugaría México vs Estados Unidos? Semifinal, CONCACAF Nations League

La reacción de la afición al grupo de México en la Copa Oro 2023

El grupo de México en la Copa Oro 2023

La Selección Mexicana se medirá a Haití, Honduras y Qatar en la fase de grupos de la Copa Oro 2023. La fase de grupos arrancará el próximo 26 de junio y el conjunto dirigido por Diego Cocca buscará la clasificación a la fase de grupos en el primer torneo continental en la era del ex entrenador de Tigres y Atlas en la Liga MX.

Además, la Selección Mexicana llegará a la edición 2023 del certamen como el máximo ganador: el conjunto tricolor ha levantado en 11 ocasiones la Copa Oro, la más reciente fue en la edición de 2019 cuando derrotaron a Estados Unidos en la final por la mínima diferencia con gol de Jonathan Dos Santos.

Te puede interesar: ¿Cuántos millones pediría Feyenoord por Santiago Giménez?

México va por la revancha en la Copa Oro

Bajo la dirección técnica de Diego Cocca, México afrontará la Copa Oro 2023 tras la edición anterior donde cayó ante Estados Unidos en la final; el compromiso fue bajo la gestión de Gerardo ‘Tata’ Martino y significó una de las dos derrotas ante el combinado de las barras y las estrellas en finales: la otra fue en la CONCACAF Nations League.

Tags relacionados
Selección Mexicana

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
21 SEP