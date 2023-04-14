Definido el grupo de México en la Copa Oro 2023, así reacciona la afición

Desde el Estadio SoFi en Los Ángeles, California, se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Oro 2023, donde quedaron definidos los cuatro sectores de la próxima edición del torneo continental de la Confederación de América del Norte; igualmente, México conoció a sus rivales en la primera fase del torneo del próximo verano.

La Copa Oro 2023 arrancará el próximo 16 de junio con la fase preliminar; 10 días después empezará la fase de grupos y la etapa de eliminación directa del certamen será el próximo 8 de julio; finalmente, el 16 del séptimo mes del año se conocerá al campeón.

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La reacción de la afición al grupo de México en la Copa Oro 2023

Aquí inicia todo... ⚽️🏆

Este es el camino que recorreremos para volver a Los Ángeles por la Final. 💪🏻 🇲🇽 #LaSelecciónEsDeTodos #GoldCup pic.twitter.com/QHxM6UxD7h — Selección Nacional (@miseleccionmx) April 14, 2023

Se le gana a Haití.

Se pierde ante Qatar.

Y se empata con Honduras.



Esa es la mentalidad y para lo que aspira @miseleccionmx . — Elias Ibarra (@Elias_Ibarra33) April 14, 2023

Se le gana Haití, se pierde con Qatar y se empata con Honduras. Vamos que se puede💪 — re ne (@nere2773) April 14, 2023

Yo diría que..... Aguas, se me hace que México no queda 1ero de grupo y terminan haciendo números para ver si pasan a la siguiente ronda (digo, si esque juegan con el cuadro que usó ahora con Jamaica) — Patricio (@paatorresh) April 14, 2023

El grupo de México en la Copa Oro 2023

La Selección Mexicana se medirá a Haití, Honduras y Qatar en la fase de grupos de la Copa Oro 2023. La fase de grupos arrancará el próximo 26 de junio y el conjunto dirigido por Diego Cocca buscará la clasificación a la fase de grupos en el primer torneo continental en la era del ex entrenador de Tigres y Atlas en la Liga MX.

Además, la Selección Mexicana llegará a la edición 2023 del certamen como el máximo ganador: el conjunto tricolor ha levantado en 11 ocasiones la Copa Oro, la más reciente fue en la edición de 2019 cuando derrotaron a Estados Unidos en la final por la mínima diferencia con gol de Jonathan Dos Santos.

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México va por la revancha en la Copa Oro

Bajo la dirección técnica de Diego Cocca, México afrontará la Copa Oro 2023 tras la edición anterior donde cayó ante Estados Unidos en la final; el compromiso fue bajo la gestión de Gerardo ‘Tata’ Martino y significó una de las dos derrotas ante el combinado de las barras y las estrellas en finales: la otra fue en la CONCACAF Nations League.