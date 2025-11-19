Por si es tu primera vez: esto te pasaría en el estadio si gritas el antiguo “ehhhhh p*to”

La Selección Mexicana perdió 1-2 ante Paraguay en la Fecha FIFA de noviembre , lo que hizo enojar al aficionado que gritó el “ehhhhh p*to” cada vez que el arquero rival despejaba, por lo que tuvo que ser suspendido unos minutos. Ello no es un problema del presente, sino del pasado, por lo que la FMF tomó cartas en el asunto en cada estadio.

En 2002, la FMF puso mano dura para erradicar el grito homofóbico de los estadios y se activó por primera vez el protocolo, en el que se pausa el partido a fin de identificar a los causantes de ello y expulsarlos hasta 5 años, pero lo más grave es que solo los retiren del inmueble. Por ello, activistas pidieron erradicarlo por completo para el Mundial 2026 .

Selección Nacional de México El grito homofóbico se escuchó en el último partido de México, por lo que se tiene que suspender por un momento el encuentro

Sin embargo, 3 años después, el “ehhhhh p*to” sigue retumbando cada que juega la Selección Nacional si el resultado es adverso, así como en los estadios de la Liga BBVA MX, pues hasta el momento no hay ningún reporte de que un aficionado haya sido expulsado completamente.

El antecedente de una expulsión en un estadio por gritar el "ehhhhh p*to"

La FMF puso mano dura después de meterse en serios problemas con la FIFA, e incluso hubo rumores de posibles pérdidas de puntos en la Eliminatoria para el Mundial Qatar 2022. La primera expulsión de un aficionado se dio en un encuentro entre el tricolor y Panamá en la cancha del Estado Azteca (ahora Banorte).

El hecho ocurrió en la jornada 11 de las Eliminatorias, cuando se activó el protocolo y uno de los aficionados fue identificado por las autoridades del Coloso de Santa Úrsula, por lo que fue sacado del estadio. Cabe recordar que en esa ocasión solo ingresaron 2 mil personas al inmueble, ya que la venta de boletos estuvo restringida.

En ese entonces, el proyecto fue bueno e interesante, pues para identificar a las personas se estableció pedirles sus datos personales y una credencial oficial y hasta se anunció que aumentaría el personal para vigilar a los aficionados. Sin embargo, aún se sigue escuchando el grito homofóbico.