Por si no sabes: qué es Hyrox y por qué todo mundo está practicándolo en México

El Hyrox se convirtió en una de las disciplinas fitness con mayor crecimiento en México durante los últimos años. La mezcla de running con ejercicios funcionales despertó el interés de distintos perfiles, desde corredores que buscan fuerza hasta aficionados al gimnasio que quieren mejorar su resistencia. Sin embargo, muchas personas aún desconocen sus beneficios.

El medio especializado Men’s Health afirma en que su auge responde a un formato accesible, competitivo y al mismo tiempo seguro, sin la complejidad técnica de otras disciplinas. A diferencia de los entrenamientos tradicionales , el Hyrox se presenta como una carrera estructurada que cualquiera puede intentar tras unas pocas semanas de preparación.

No exige una clasificación previa y sus eventos, que ya han llegado a varias ciudades mexicanas, permiten que tanto novatos como atletas avanzados compitan bajo las mismas reglas. Esa combinación de inclusividad y reto físico explica por qué se volvió tan viral en gimnasios, boxes y clubes deportivos del país, con cada vez más fanáticos.

Cómo funciona Hyrox y por qué atrae a tantos deportistas en México

El formato de Hyrox es sencillo, pero exigente. Según explica el portal Runner’s World, este cuenta con ocho tramos de un kilómetro de carrera intercalados con ocho workouts obligatorios, siempre en el mismo orden. Los ejercicios incluyen estaciones como trineo de empuje, remo, zancadas con peso o burpees broad jump, supervisados por jueces que garantizan que cada repetición se ejecute correctamente.

La prueba se realiza en espacios cerrados, lo que permite controlar distancias y asegurar condiciones estables para todos los participantes. Este pone su enfoque en la resistencia continua más que en la fuerza máxima. El Hyrox trabaja prácticamente todo el cuerpo al combinar carrera, empuje, arrastre, saltos y cargas moderadas, lo que activa grupos musculares del tren inferior, superior y el core, permitiendo mejorar fuerza, capacidad cardiovascular y coordinación