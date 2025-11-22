Expertos dicen que este es el ejercicio que nunca falla para desarrollar rápido los tríceps y bíceps

Aunque parezca mentira, desarrollar brazos fuertes no se logra solamente con rutinas complicadas o con largas horas en el gimnasio . Según revelaron reconocidos entrenadores de fuerza, existe un ejercicio poco conocido pero extremadamente efectivo para acelerar el crecimiento de tríceps y bíceps: el power clean con mancuernas sentado.

Aunque su nombre pueda parecer algo bastante técnico, es un movimiento accesible, seguro y capaz de proporcionar resultados notables en cuestión de semanas . Según reportaron diversos medios especializados como Men’s Health y BarBend, este movimiento combina potencia, coordinación y trabajo simultáneo de varios grupos musculares.

La principal virtud de este ejercicio es que elimina por completo el impulso de las piernas y obliga a los brazos y a la parte superior del torso a generar la fuerza necesaria para elevar las mancuernas. Esto provoca una activación profunda de fibras musculares que muchas rutinas de aislamiento no logran alcanzar.

Unplash

La clave está en la mecánica del movimiento. Al comenzar sentado, el cuerpo no puede generar impulso desde la cadera o las piernas. Esto obliga a emplear tríceps, bíceps, deltoides posteriores y trapecios para desplazar el peso con velocidad.

Entrenadores citados por Strength Coach Network explican que esta variación también fortalece la postura, ya que consta en retraer los hombros y en mantener la espalda alta activa durante cada repetición.

¿Cómo hacer este ejercicio en tu día a día?

Para realizar correctamente el power clean con mancuernas sentado debes cumplir los siguientes pasos:

