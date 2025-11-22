deportes
Expertos dicen que este es el ejercicio que nunca falla para desarrollar rápido los tríceps y bíceps

Si no sabes de qué manera puedes entrenar estas partes del cuerpo, checa este útil consejo que te permitirá obtener grandes resultados en poco tiempo

pesas
Marco Espósito | DR
Otros Deportes
Compartir

Aunque parezca mentira, desarrollar brazos fuertes no se logra solamente con rutinas complicadas o con largas horas en el gimnasio . Según revelaron reconocidos entrenadores de fuerza, existe un ejercicio poco conocido pero extremadamente efectivo para acelerar el crecimiento de tríceps y bíceps: el power clean con mancuernas sentado.

Aunque su nombre pueda parecer algo bastante técnico, es un movimiento accesible, seguro y capaz de proporcionar resultados notables en cuestión de semanas . Según reportaron diversos medios especializados como Men’s Health y BarBend, este movimiento combina potencia, coordinación y trabajo simultáneo de varios grupos musculares.

La principal virtud de este ejercicio es que elimina por completo el impulso de las piernas y obliga a los brazos y a la parte superior del torso a generar la fuerza necesaria para elevar las mancuernas. Esto provoca una activación profunda de fibras musculares que muchas rutinas de aislamiento no logran alcanzar.

ejercicio
Unplash

La clave está en la mecánica del movimiento. Al comenzar sentado, el cuerpo no puede generar impulso desde la cadera o las piernas. Esto obliga a emplear tríceps, bíceps, deltoides posteriores y trapecios para desplazar el peso con velocidad.

Entrenadores citados por Strength Coach Network explican que esta variación también fortalece la postura, ya que consta en retraer los hombros y en mantener la espalda alta activa durante cada repetición.

¿Cómo hacer este ejercicio en tu día a día?

Para realizar correctamente el power clean con mancuernas sentado debes cumplir los siguientes pasos:

  1. Siéntate en un banco plano, con la espalda recta y los pies firmes en el piso.
  2. Coloca las mancuernas a los costados de tus muslos.
  3. Inclina ligeramente el torso hacia adelante y realiza un encogimiento explosivo de hombros.
  4. Flexiona los codos de manera rápida y controlada para llevar las mancuernas a los hombros, como en una posición de rack frontal.
  5. Bájalas con control y repite manteniendo siempre la espalda estable.
