Portugal se enamoró de México y así lo demostró

La Selección de Portugal se encuentra en México para disputar el partido amistoso de este sábado 28 de marzo ante la Selección Mexicana con motivo de la reinauguración del Estadio Azteca y aprovechó la visita para recorrer las calles de la capital capturando algunas imágenes que compartió en sus redes sociales.

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México vs Portugal EN VIVO Y GRATIS, partido de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Portugal se enamora de México con este emotivo video

A través de sus redes sociales, la Selección de Portugal compartió un video en donde capturó escenas de la vida cotidiana de México en lugares emblemáticos como Coyoacán, Zócalo y la Alameda Central, destacando el jersey de local.

Portugal capturó el colorido de las calles de México como los vendedores ambulantes de frutas frescas, además de recorrer las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

As cores Portuguesas já andam pelas ruas da Cidade do México ❤️‍🔥🇵🇹 #VaiDarPortugal | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/WaijDVPqct — Portugal (@selecaoportugal) March 28, 2026

El conjunto portugués se ha encontrado un ambiente con vibras mundialistas durante su estancia en México. "Los colores de Portugal ya se ven en las calles de la Ciudad de México.", compartió la Selección de Portugal.

El cuadro lusitano no contará con sus mejores hombres para este partido ya que quedaron fuera de la convocatoria Cristiano Ronaldo, su máxima estrella, además de Raphael Leao, el portero Diogo Costa y Bernardo Silva.

La ausencia de CR7 fue la más sonada ya que su posible presencia generó una gran expectativa entre los aficionados que esperaban ver al astro portugués en la cancha del Estadio Azteca, pero finalmente una lesión muscular lo excluyó de la convocatoria.

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