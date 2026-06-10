Portugal vs Nigeria: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del juego amistoso internacional previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026; marcador online de partido de selección de Cristiano Ronaldo

La Selección de Portugal cierra filas este miércoles 10 de junio para encarar su último compromiso de preparación antes de viajar al continente americano para la Copa del Mundial de la FIFA 2026 TM. La escuadra lusitana recibe a Nigeria en la cancha del Estadio Magalhães Pessoa, ubicado en Leiria, en punto de las 13:45 horas (tiempo del centro de México).

Este partido se trata del ensayo definitivo para afinar el esquema táctico de los dirigidos por Roberto Martínez, pero sobre todo, tiene un emocional, será la última vez que la afición portuguesa vea a Cristiano Ronaldo prepararse en su país antes de partir a la que será, de manera definitiva, su última Copa Mundial de la FIFA.

CR7, capitán y máxima leyenda del equipo, buscará aprovechar este duelo ante las "Águilas Verdes" para llegar con el mejor ritmo de competencia posible. Se espera que el cuerpo técnico utilice este enfrentamiento para probar su once de gala y asegurar que el equipo llegue en plenitud física y futbolística a la máxima justa del balompié.

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¿Cuándo debuta Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM?

Tras el silbatazo final de este miércoles ante Nigeria, la concentración lusitana se enfocará al cien por ciento en su debut mundialista.

El primer gran reto de Portugal en la Fase de Grupos está programado para el próximo miércoles 17 de junio, fecha en la que medirán fuerzas contra la Selección de la República Democrática del Conngo a las 11:00 (hora del centro de México).

Alineaciones Portugal vs Nigeria ¿Juega Cristiano Ronaldo?

Portugal: POR CONFIRMAR

Nigeria: POR CONFIRMAR

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Prónostico Portugal vs Nigeria

Respaldado por el peso de la localía y la tremenda profundidad de su banquillo, Portugal parte como el claro favorito para llevarse la victoria; y aunque Nigeria tiene la velocidad al contragolpe para generar peligro y romper el cero, la calidad individual de los lusitanos en el último tercio terminará por inclinar la balanza, dejando un pronóstico de apuestas que proyecta un triunfo local donde es muy probable que ambos equipos anoten, estimando un marcador final de 2-1, o hasta un 3-1.

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