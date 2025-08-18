Su precio cayó a la mitad, aun así Cruz Azul confió en él y hoy silencia a sus detractores

Charly Rodríguez es uno de los futbolistas que más críticas ha recibido desde que llegó a Cruz Azul. Su nivel de juego no siempre ha sido el óptimo y su valor en el mercado (según Transfermarkt) ha descendido a la mitad de cuando llegó a La Máquina. El futbolista valía 10 millones de euros y ahora está cotizado en 5. Gracias a que el club confió en él, recuperó su nivel y fue pieza clave contra Santos. Los cementeros están peleando la parte alta de la tabla general.

El pasado fin de semana se disputó la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Charly Rodríguez fue el encargado de comandar al Cruz Azul al triunfo ante Santos en un encuentro de ida y vuelta y que terminó 3-2 a favor de los locales. Con este resultado La Máquina es tercero de la general con 11 puntos y las críticas contra el equipo y contra Rodríguez poco a poco comienzan a desaparecer.

MEXSPORT

Charly Rodríguez, un referente en el Cruz Azul de Larcamón

El Cruz Azul no tuvo un buen inicio de torneo ni quiere recordar lo que pasó en la Leagues Cup. Pero recientemente todo eso quedó en el pasado y el equipo poco a poco comienza a entender lo que quiere su entrenador Nicolás Larcamón. Charly Rodríguez se ha convertido en un referente en el equipo, a tal grado que en los cinco partidos que se han disputado del Apertura 2025 acumula cuatro de titular, tres goles y 394 minutos.

Sin duda, Charly Rodríguez es pieza fundamental en el Cruz Azul, pues además de que La Máquina pelea la parte alta de la general, también lo hace en la tabla de goleo. El mediocampista es el segundo mejor goleador del equipo y está dentro del top 5. Dicha tabla es liderada por Ángel Sepúlveda, también jugador del Cruz Azul.

La fuerte agenda que se le viene al Cruz Azul en el torneo

El Apertura 2025 de la Liga BBVA MX sigue su marcha y ya van cinco jornadas que se han disputado del campeonato. Pachuca sigue de líder, y atrás de los Tuzos vienen Rayados, Cruz Azul y América, pero el calendario que tiene La Máquina no es nada sencillo.

El próximo fin de semana, el Cruz Azul choca ante el Toluca, actual campeón del torneo, posteriormente enfrenta a las Chivas y al Pachuca, destacando que ambos serán en calidad de visita. Para la Jornada 9 se puede pensar que el nivel de exigencia baja un poco al verse las caras contra Juárez y después recibir al Querétaro. Sumando que estos últimos dos encuentros los tendrá de local.