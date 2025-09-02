Su precio creció 10 veces, tiene 24 años y es el mejor jugador de Pumas aunque no lo admitan

Pumas ha conseguido meterse en zona de repechaje pensando en los Playoffs del Apertura 2025 luego de derrotar a Atlas en condición de local, primera victoria de Efraín Juárez en este contexto . Si bien el presente del club universitario no es el más brillante, uno de los jugadores que ha logrado sobresalir sobre los demás en esta Liga BBVA MX es Jorge Ruvalcaba, el futbolista de Pumas con mayor impacto en este inicio de temporada.

De acuerdo al sitio Statiskicks, especializado en data futbolística, Jorge Ruvalcaba es el líder estadístico de Pumas en este Apertura 2025 con un mayor impacto total dentro de la plantilla. El delantero lidera distintos rankings como conducciones al área, conducciones progresivas, regates intentados, remates a puerta y xG (goles esperados). Mientras tanto, Pumas se disputa el fichaje de un delantero europeo con Rayados .

Jorge Ruvalcaba es el jugador más determinante de Pumas

Cabe destacar que este análisis de Statiskicks solamente incluyó jugadores de campo con al menos la mitad de los minutos disputados. Otros futbolistas que sorprendieron a los aficionados con su rendimiento fueron Pablo Bennevendo y Nathan Silva, quienes fueron protagonistas en rankings como duelos defensivos ganados y pases largos precisos respectivamente.

Ya que pasó 1/3 del Apertura 2025, les presento los líderes estadísticos de Pumas, con datos de @statiskicks



Notable lo de Ruvalcaba. pic.twitter.com/6HWfs1X443 — Oscar Mendoza (@oscarmendoza02) September 2, 2025

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cuál es el valor de mercado de Jorge Ruvalcaba en 2025?

Desde que comenzó con su carrera como jugador profesional, el precio de Ruvalcaba creció 10 veces. Empezó con un valor de mercado de 400 mil euros cuando jugaba en la categoría Sub-19 de Pumas (en 2022) y, en tan sólo dos años, su precio creció hasta los 700 mil. Ya en este 2025, su ficha se revalorizó a 3,5 millones de euros, siendo su máximo histórico hasta la fecha, según Transfermarkt, sitio especializado en valores de mercado y transferencias.

Los números de Jorge Ruvalcaba con Pumas en esta temporada

Con el inicio de la temporada 2025/26, Ruvalcaba suma 9 partidos jugados con los Felinos. En total, disputó 6 partidos durante el Apertura 2025, anotando 3 goles. Mientras que por otro lado, estuvo presente en los 3 partidos de Pumas durante la fase de grupos de la Leagues Cup 2025. Allí anotó un solo gol.