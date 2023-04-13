¿Qué esperar del sorteo de la Copa Oro 2023? Las predicciones de los expertos

El sorteo de la Copa Oro 2023 en su edición número 17 se realizará el 14 de abril a las 1 pm (Tiempo del centro de México) y la podrás vivir en las plataformas digitales de TV Azteca Deportes, en este evento la Selección Mexicana de Diego Cocca conocerá a sus rivales para el torneo veraniego.

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Una de las posibles combinaciones para formar el grupo de la Selección Mexicana basándonos en los mejores ubicados en el ranking de la Concacaf el grupo de México podría ser el siguiente: México, Panamá, Honduras y Qatar.

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¿Cuáles son los bombos de la Copa Oro 2023?

El bombo 1 estará conformado por México, Estados Unidos, Costa Rica y Canadá, estas selecciones serán cabezas de serie, mientras que en el 2, lo integran Panamá, Haití, Jamaica y Guatemala, el 3, estará Nicaragua, Honduras, El Salvador y Cuba, mientras que en el bombo 4, Qatar de invitado y los ganadores los duelos Preliminares 7, 8 y 9.

¿Cuál será la sede de sorteo de la Copa Oro?

El sorteo de la Copa Oro 2023 se realizará en el SoFi Stadium casa de Los Angeles Chargers y Los Angeles Rams, este inmueble de es de los más nuevos en el mundo y con la tecnología más avanzada, lo que lo convierte en un escenario moderno e ideal para un magno evento. Este lugar fue sede del Super Bowl LVI y será sede Copa Mundial de la FIFA 2026.

El Sorteo de la Copa Oro edición 2023, lo podrás ver el viernes 14 de abril a la 1:00 pm (Tiempo del centro de Ciudad de México) por medio de las plataformas digitales de TV Azteca Deportes, es decir aztecadeportes.com y la APP Oficial de TV Azteca Deportes, la transmisión tendrá la presencia de Christian Martinoli, David Medrano y desde el SoFi Stadium, Carlos Guerrero "Warrior" y Ranata Ibarrarán.

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