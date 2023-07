Las primeras imágenes de Lionel Messi con la playera del Inter de Miami

Salieron las primeras fotos del astro argentino Lionel Messi con la playera de Inter de Miami en la MLS y en ciudades de Estados Unidos la “messimanía” se hizo presente así lo hizo publicó un periodista de aquel país.

Una tienda de Nueva York amaneció tapizada con la imagen del jugador argentino luciendo el jersey del Inter de Miami y las redes sociales no se hicieron esperar y explotaron con este suceso, esta prenda se espera que rompa récords de venta.

La marca que viste al argentino cambió su slogan que antes era “impossible is nothing” que en español significa “nada es imposible”; por “impossible is coming”, traducido: “Lo imposible está llegando”, haciendo referencia a que con este fichaje se logró algo que no estaba en las mentes de los aficionados.

¿Cuándo sería presentado Lionel Messi?

Uno de los sucesos más importantes en la historia de la MLS, la presentación de Lionel Messi en la liga aún no tiene fecha definida, pero se espera que sea a mediados del mes de julio, en este periodo la “Pulga” viajará a Florida para tirar su contrato y enrolarse con el conjunto que será comandado por Gerardo Martino, se espera que este evento paralice todo el mundo, pues es el máximo fichaje del futbol estadounidense en la última época.

¿Cuándo podría debutar Lionel Messi?

Una vez que se haga la presentación de Messi con el Inter de Miami, otro evento que tendrá los ojos del mundo es el debut del actual campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 se podría dar el 21 de julio, cuando el conjunto de la MLS se enfrente a Cruz Azul en la Leagues Cup, misma que podrás seguir por las pantallas de Azteca 7.

