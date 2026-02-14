Los once que elegiría Juárez para Pumas vs Puebla

Pumas vuelve a la actividad en la Liga BBVA MX luego de la dura eliminación ante el San Diego FC en la Concachampions. El equipo felino tendrá que reponerse mentalmente para seguir en las primeras posiciones del Torneo Clausura 2026.

“Agradecerle a la afición por el apoyo que siempre estuvo. En este equipo tan grande se requiere ese empuje, esa presión de cierta manera y, bueno, nos quedamos con lo bueno del equipo, que estuvo proponiendo y siempre asistiendo en todo momento. Hicimos un buen partido desde lo estructural”, fueron las palabras de Uriel Antuna tras la eliminación en el torneo internacional.

Primera mala experiencia para Antuna en Pumas

El jugador de Pumas vivió su primer fracaso con el cuadro felino; ahora espera ser determinante para el club universitario en el torneo local.

“Presión es la de las personas que no pueden llevar comida a su casa. En un equipo tan grande como Pumas siempre va a ser importante ganar. Ahora nos vamos a enfocar en la Liga y en proponer donde quiera que nos paremos. Nos quedamos con lo bueno del equipo, que estuvo proponiendo”, sentenció.

Pumas quiere dar vuelta la página rápidamente

Esta sería la probable alineación de Pumas para su visita ante Puebla: Keylor Navas; Nathan Silva, Álvaro Angulo, Rubén Duarte y Jesús Rivas; Pedro Vite, César Garza y Jordan Carrillo; Uriel Antuna, Juninho y Robert Morales.

“El equipo genera oportunidades; el portero de ellos fue la figura del partido y nos faltó contundencia. El equipo muestra lo que pretendemos. Hoy hay que valorar mucho el estándar. Este es el Pumas que todos queremos ver: agresivo, ofensivo, que corre riesgos, porque era necesario tomar esos riesgos”, dijo Efraín Juárez luego de quedar eliminado del torneo de la Concacaf.

