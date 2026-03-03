Este es el gran PROBLEMA de Resident Evil Requiem; fans comienzan a criticarlo

Han pasado algunos días desde que se lanzó oficialmente el nuevo videojuego de la franquicia y las sensaciones al respecto siguen apareciendo en el mundo de las redes sociales. Ahora, se ha abierto el debate respecto a un problema que Resident Evil Requiem tiene y que, incluso, lo compara con sus versiones anteriores.

Y es que, mientras la mayoría de los fanáticos establece que Resident Evil Requiem es uno de los videojuegos más importantes de toda la saga, existen otros comentarios que indican que tiene el mismo problema que sus versiones anteriores, lo cual impide que la experiencia sea completa.

¿Cuál es el problema de Resident Evil Requiem?

Uno de los mayores problemas que Resident Evil Requiem tiene, de acuerdo con algunas personas que ya lo jugaron, es que el tercer acto o, bien, la parte final del mismo, se siente un tanto vacía en relación a los primeros momentos de la entrega, lo cual impide que la experiencia se complete tal y como se espera.

Insiders insisten que la parte final del juego se diluye de forma un tanto caótica al punto de llegar a una conclusión que, además de ser genérica, es rutinaria. Cabe decir que esto también guarda relación con una de las quejas más importantes que el juego tuvo desde su aparición, el cual es la duración.

Expertos en los videojuegos consideran que Resident Evil Requiem tiene una duración corta con respecto a lo que se esperaba de él de acuerdo con las filtraciones, motivo por el cual consideran que un videojuego de este calibre no puede durar las 14 horas que, en esencia, tiene de vida.

¿Qué puntos a favor tiene Resident Evil Requiem en relación con juegos pasados?

Más allá de lo mencionado anteriormente, vale decir que la aceptación general ha sido muy buena por parte de la mayoría de los aficionados, los cuales consideran que este videojuego ha superado las expectativas de lo que se esperaba de Resident Evil, lo cual permite que la franquicia comience a pensar en un nuevo videojuego pronto.