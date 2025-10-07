Es una de las promesas de la Selección Mexicana, tiene 20 años y su futuro estaría en Europa con este club

El Mundial Sub-20 sigue su marcha. La Selección Mexicana enfrenta a Chile en busca del pase a los cuartos de final. Los jugadores dirigidos por Eduardo Arce saben que en este tipo de torneos pueden ser observados, y Elías Montiel es uno de los que está llevándose las miradas, pues diversos medios en Europa aseguran que el Bayer Leverkusen estaría interesado en él.

El joven de 20 años de edad es el actual capitán de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20. Desde hace unos meses se mencionó que visores del Real Madrid también lo buscaron. Ahora, y ya con los octavos de final definidos y siendo México uno de los rivales a vencer, Montiel y varios futbolistas más están siendo monitoreados.

@eliasmontiel.8 Elías Montiel es el tercer mejor futbolista del mundo Sub 19 con mejor precisión en pases largos

Así como suena que Elías Montiel podría llegar al Bayer Leverkusen de Alemania para el próximo mercado, también se dice que es seguido desde España, y el Real Oviedo sería otra opción. Gilberto Mora, la sensación del Mundial Sub-20, está en el radar del Arsenal, Real Madrid y Barcelona. Su representante ya aseguró que los merengues sí siguen su desarrollo. Amaury Morales, del Cruz Azul, es pretendido por el Espanyol de Barcelona y el Rangers de Escocia.

Números de Montiel en la Sub-20

Partidos amistosos: 5 (386 minutos)

Eliminatoria: 5 (435 minutos)

Mundial: 2 (180 minutos)

La corta pero satisfactoria carrera de Elías Montiel

Elías Montiel tiene tan solamente 20 años de edad, pero en la Liga BBVA MX ya es uno de los referentes para el Pachuca. El mediocampista debutó el 10 de julio de 2023 en un duelo ante el León. En el actual Apertura 2025 suma ocho juegos, y todos de titular. Ha marcado un gol en 715 minutos y le han sacado una tarjeta amarilla, pero es un inamovible de Jaime Lozano.

El único club en su carrera es, hasta el momento, el Pachuca. Con los de la Bella Airosa ha participado en 79 encuentros, convirtiendo cinco dianas y con siete asistencias. Con los Tuzos disputó la final de la Copa Intercontinental ante el Real Madrid y en dicho juego se mencionó que los visores merengues quedaron sorprendidos. También disputó juegos de Concachampions y del Mundial de Clubes, así como de la Liga BBVA MX.